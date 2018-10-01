Игорь Зотов о реализации майских указов Президента России

Реализация в Калмыкии майских указов Президента России – одна из главных тем эксклюзивного интервью председателя республиканского правительства Игоря Зотова. Предлагаем вам фрагмент беседы с главой кабинета министров.



Эксклюзивное интервью председателя правительства Калмыкия Игоря Зотова смотрите сегодня в эфире телеканала Россия 24 в 18 часов. Реализация в Калмыкии майских указов Президента России – одна из главных тем эксклюзивного интервью председателя республиканского правительства Игоря Зотова. Предлагаем вам фрагмент беседы с главой кабинета министров.Эксклюзивное интервью председателя правительства Калмыкия Игоря Зотова смотрите сегодня в эфире телеканала Россия 24 в 18 часов.



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