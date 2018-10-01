ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:44

Игорь Зотов о реализации майских указов Президента России


Игорь Зотов о реализации майских указов Президента РоссииРеализация в Калмыкии майских указов Президента России – одна из главных тем эксклюзивного интервью председателя республиканского правительства Игоря Зотова. Предлагаем вам фрагмент беседы с главой кабинета министров.

Эксклюзивное интервью председателя правительства Калмыкия Игоря Зотова смотрите сегодня в эфире телеканала Россия 24 в 18 часов.



Другие новости по теме:

  • Реализация майских указов президента страны
  • Сегодня состоялась встреча Владимира Путина с Главой Калмыкии
  • Первые Лица. Интервью Председателя Правительства Калмыкии Игоря Зотова
  • Председатель Правительства Калмыкии дал интервью Вестям
  • Игорь Зотов принял участие в крупном российском инвестиционном форуме в Сочи
  • Алексей Орлов дал эксклюзивное интервью ГТРК «Калмыкия»
  • Инвестиционный портфель в основные средства Калмыкии на 2018 год будет сохранен
  • Народный Хурал утвердил Игоря Зотова в должности председателя правительства Калмыкии
  • В Элисте обсудили ход реализации майских указов Президента РФ о повышении заработной платы
  • Калмыкия вышла в лидеры по исполнению майских указов в социальной сфере

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Октябрь 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34