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Сегодня, 12:43

Продолжается официальный визит делегации Калмыкии в Китай


Продолжается официальный визит делегации Калмыкии в КитайПродолжается официальный визит делегации степной республики в Китай. За два дня в столице провинции Хэбэй городе Шицзячжуан члены кабинета министров Калмыкии, руководства Элисты, районов и предприниматели во главе с Алексеем Орловым встретились с губернатором провинции, с членами Народного правительства и представителями местных деловых кругов.

Накануне делегация Калмыкии провела презентацию экономического и инвестиционного потенциала степной республики. Также гости из России побывали на крупнейших промышленных предприятиях китайской провинции Хэбэй – в энергетической корпорации, и на молочной фабрике.



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