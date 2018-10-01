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Вчера, 13:32

В КалмГУ прошел концерт «Песенный арсенал Победы»


В КалмГУ прошел концерт «Песенный арсенал Победы»В КалмГУ состоялся совместный концерт артистов вуза и участников проекта «Песенный арсенал Победы», организованный сотрудниками и студентами Ставропольского государственного педагогического института. Он приурочен к 75-летию битвы за Северный Кавказ.

Главная цель - популяризация песен, посвященных Великой Победе, их перевод на языки народов, проживающих на территории Южного и Северокавказского федерального округов. В Элисте к проекту также присоединилась студенческая молодежь.



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