В Приютном отремонтируют детсад





Детский сад «Теремок» расположен практически в центре села Приютное. Есть здесь и ясельная группа, и подготовительная. Вот только условия для всех этих малышей оставляют желать лучшего. Старая мебель, щели в окнах и дыры в полу. Это только некоторые проблемы, которые на протяжении уже длительного времени персонал дошкольного учреждения совместно с местной администрацией пытаются решать своими силами. В августе текущего года в ходе рабочей поездки здесь побывал глава региона Алексей Орлов. Он пообещал, что ситуация кардинально измениться.



Подготовить проектно-сметную документацию необходимо до апреля 2019 года. После чего в детском саду начнется масштабная реконструкция. Её здесь ждали много лет. В план работы будут включены: замена окон и дверей, ремонт полов и пищеблока. Старое оборудование – это полбеды, говорят сотрудники. А вот из-за того, что в помещении не работает вытяжка и нет вентиляционной системы, находиться на рабочем месте, особенно в летний период, невыносимо, жалуются повара.



Помимо этого, здесь появится новая мебель. Приютненский «Теремок» не единственное дошкольное образовательное учреждение района, нуждающееся в капитальном ремонте. Его также с нетерпением ждут малыши в детсадах «Тюльпан» в селе Приютного и «Степнячок» в поселке Бурата. А в поселке Нарын дошкольное учреждения и вовсе закрылось из-за отсутствия надлежащих условий.



Пока вопрос решается, дошкольные учреждения не прекращают работу. Так, детский сад «Теремок» рассчитан на 140 мест, сейчас принимает только чуть более половины. Совсем скоро, вопрос с ремонтом решиться, а это значит, что малышей здесь будет намного больше. Комфортные условия для детей в скором времени будут созданы в детском саду «Теремок» села Приютное. Сейчас там готовят необходимую проектно-сметную документацию. Средства будут выделены из республиканского бюджета. Об этом Алексей Орлов сообщил еще в августе в ходе рабочего визита в район. А пока дошкольное учреждение работает в штатном режиме.Детский сад «Теремок» расположен практически в центре села Приютное. Есть здесь и ясельная группа, и подготовительная. Вот только условия для всех этих малышей оставляют желать лучшего. Старая мебель, щели в окнах и дыры в полу. Это только некоторые проблемы, которые на протяжении уже длительного времени персонал дошкольного учреждения совместно с местной администрацией пытаются решать своими силами. В августе текущего года в ходе рабочей поездки здесь побывал глава региона Алексей Орлов. Он пообещал, что ситуация кардинально измениться.Подготовить проектно-сметную документацию необходимо до апреля 2019 года. После чего в детском саду начнется масштабная реконструкция. Её здесь ждали много лет. В план работы будут включены: замена окон и дверей, ремонт полов и пищеблока. Старое оборудование – это полбеды, говорят сотрудники. А вот из-за того, что в помещении не работает вытяжка и нет вентиляционной системы, находиться на рабочем месте, особенно в летний период, невыносимо, жалуются повара.Помимо этого, здесь появится новая мебель. Приютненский «Теремок» не единственное дошкольное образовательное учреждение района, нуждающееся в капитальном ремонте. Его также с нетерпением ждут малыши в детсадах «Тюльпан» в селе Приютного и «Степнячок» в поселке Бурата. А в поселке Нарын дошкольное учреждения и вовсе закрылось из-за отсутствия надлежащих условий.Пока вопрос решается, дошкольные учреждения не прекращают работу. Так, детский сад «Теремок» рассчитан на 140 мест, сейчас принимает только чуть более половины. Совсем скоро, вопрос с ремонтом решиться, а это значит, что малышей здесь будет намного больше.



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