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Вчера, 13:15

В Оргакинах отремонтирован спортивный зал


В Оргакинах отремонтирован спортивный залВ поселке Оргакин Ики-Бурульского района после капитального ремонта вновь заработал спортивный зал. Спортивный объект был отремонтирован в рамках федеральной целевой программы. В торжественном открытии принял участие председатель Народного Хурала Анатолий Козачко. Гостям ребята продемонстрировали и свои борцовские качества, доказав, что в новых условиях для занятий они смогут добиться лучших результатов.

На строительные работы было потрачено порядка трех миллионов рублей. Это средства из федерального, а также республиканского и местного бюджета. Кстати, районное руководство выделило более одного миллиона рублей. Это было принципиальным решением, говорит Глава администрации Ики-Бурульского РМО Виктор Санджиев. Дело в том, что за все время существования образовательного учреждения здесь ни разу не производился капитальный ремонт

Это сейчас здесь красиво и уютно. А до этого картина была неприглядной, говорят педагоги. Полы от грунтовых вод прогнили, на стенах трещины. Много времени и денег ушло на укрепление только одного фундамента.

Кроме того, полностью произведена замена окон, системы отопления и освещения. По случаю открытия спортивного зала детям решили устроить настоящий праздник. Не обошлось без традиционной красной ленты. Затем старшеклассники продемонстрировали гостям спортивное мастерство. В копилке этих ребят награды районных и республиканских состязаний. Они увлекаются баскетболом, футболом и борьбой.

Кстати, сейчас в республике в рамках федеральной программы отремонтировано более 30 спортзалов. Это позволит детям заниматься в комфортных условиях, и добиваться высоких результатов.

Труд строителей отметили дипломами и словами благодарности. Им пришлось выполнить огромный объем работы за короткое время. Кстати, это единственное в районе здание спортзала, в котором полностью укрепили фундамент.



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