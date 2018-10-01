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Вчера, 13:09

Правительственная делегация Калмыкии посетила больницу провинции Хэбэй


Правительственная делегация Калмыкии посетила больницу провинции ХэбэйСегодня же правительственная делегация Калмыкии, в составе которой члены кабинета министров, руководство Элисты, представители районов и бизнес-сообщества, побывала в больнице китайской традиционной медицины провинции Хэбэй. Гостям была представлена презентация современного развития этого направления в здравоохранении Поднебесной.

Напомним, цель официального визита в Китайскую Народную Республику – это налаживание и укрепление взаимовыгодных связей в различных отраслях народного хозяйства.

Следует отметить, что приглашение посетить КНР руководству Калмыкии передал в июле Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в России в ходе его личной встречи с Главой Калмыкии Алексеем Орловым в Элисте.



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