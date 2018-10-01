Новые книги вышли в свет в калмыцком научном центре РАН. Это калмыцкие сказки в записи Густава Рамстеда. Этот немецкий ученый на протяжении многих лет занимался изучением фольклора монгольских народов.



Издания являются не просто переложением того, что было сделано ранее этим ученым, но также дополнено новым научным материалом, переводом на современный калмыцкий и русский язык.



Богатырские, волшебные и бытовые сказки содержатся в книге, которые будут интересны не только с научной точки зрения, но и станут популярными среди любителей народного фольклора. Новые книги вышли в свет в калмыцком научном центре РАН. Это калмыцкие сказки в записи Густава Рамстеда. Этот немецкий ученый на протяжении многих лет занимался изучением фольклора монгольских народов.Издания являются не просто переложением того, что было сделано ранее этим ученым, но также дополнено новым научным материалом, переводом на современный калмыцкий и русский язык.Богатырские, волшебные и бытовые сказки содержатся в книге, которые будут интересны не только с научной точки зрения, но и станут популярными среди любителей народного фольклора.



Смотреть полный выпуск новостей



