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Вчера, 13:23

В Элисте состоялся открытый Кубок Юга России среди медицинских работников


В Элисте состоялся открытый Кубок Юга России среди медицинских работниковМастерство на футбольном поле продемонстрировали врачи. В Элисте состоялся открытый Кубок Юга России среди медицинских работников. В турнире приняли участие команды из Москвы, Астрахани, Волгограда, Ставрополя, Дагестана. Он проводится для отбора лучших во Врачебную Сборную России по футболу, которые примут участие в Чемпионате Мира в Черногории.

На один день врачи сменили отглаженные белые халаты на спортивную форму. Стоматологи, терапевты, неврологи. На одном поле специалисты чуть ли не всех профилей. Главный рабочий инструмент – футбольный мяч. По словам хирурга Рашида Тариева из Волгограда, этот вид спорта помогает отвлечься от трудовых будней.

Первыми вышли спортсмены из Калмыкии, в основном, это стоматологи, и Московская команда, которая сразу взяла инициативу в свои руки. И уже на первых минутах открыла счет. Гол раззадорил хозяев поля, но реванш взять им так и не удалось. Кстати, капитан Евгений Хечиев в числеп лучших игроков-врачей принял участие в 24-м чемпионате мира по футболу, который прошел в июле этого года в Праге. Российская сборная заняла второе место, уступив команде Украины. А Нарамба Лиджиев был признан лучшим бомбардиром международного турнира.

Врачи разных специальностей достойно защищают честь своего региона. Напомню, что «Ассоциация врачей – любителей футбола» была основана в июне 2015 года. В настоящее время движение охватывает более 500 человек. Нынешний турнир – это своего рода подготовка к очередному чемпионату мира среди медиков, который пройдет в Черногории в будущем году.

Этот турнир, по мнению организаторов, дает возможность не только пообщаться врачам из разных городов, но и еще раз привлечь внимание общественности к необходимости вести здоровый образ жизни. В первую очередь, быть примером для своих пациентов. По итогам двухдневного состязания, лучшими признаны спортсмены из Москвы, вторую строчку турнирной таблицы заняла команда Ставрополя, а на третье месте вышли астраханцы.



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