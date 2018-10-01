Теперь и в районах Калмыкии станет намного чище. Совсем скоро к работе приступит региональный оператор по вывозу твердых бытовых отходов. Напомним, в республике эту функцию выполняет СпецАТХ. Решение о введении новой системы сбора мусора было принято на федеральном уровне. Со временем, в 10-ти районах будут построены мусороперегрузочные площадки. Отсюда и будут вывозить отходы.



К примеру, с 1 ноября СпецАТХ начинает работу в Приютненском РМО. Там уже организованы мероприятия по установке контейнеров. Теперь и в районах Калмыкии станет намного чище. Совсем скоро к работе приступит региональный оператор по вывозу твердых бытовых отходов. Напомним, в республике эту функцию выполняет СпецАТХ. Решение о введении новой системы сбора мусора было принято на федеральном уровне. Со временем, в 10-ти районах будут построены мусороперегрузочные площадки. Отсюда и будут вывозить отходы.К примеру, с 1 ноября СпецАТХ начинает работу в Приютненском РМО. Там уже организованы мероприятия по установке контейнеров.



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