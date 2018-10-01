Приютненцы создают Книгу памяти

Большую Книгу памяти решили издать жители Приютненского района. Посвящена она всем тем, кто перенес тяжелые годы депортации. Обширный материал: фотографии и архивные документы собирали всем муниципалитетом. В стороне в этот раз не остался никто. Тем более, что память о тех трагических событиях хранится практически в каждой семье.



Нина Манджиева родилась в Тюменской области. Когда ей исполнился год, родители смогли вернуться на родину, в Приютненский район. Они были из тех людей, рассказывает наша героиня, кто, несмотря на годы репрессий, смогли сохранить свою национальную самоидентиченость, не озлобиться, и жить дальше, создать свою семью и передавать свои знания и опыт другим поколениям. Сохранению всех тех традиций и обычаев, которым научили ее родные, Нина Арашаевна посвятили всю свою жизнь.



Собрать информацию обо всех жителях района, насильственно переселенных в далекие сороковые годы прошлого столетия, а также о тех, кто остался на малой Родине защищать ее от врагов – такова главная цель проекта, который организовали жители Приютненского района. Издать книгу памяти планируется к юбилейной 75-годовщине депортации калмыцкого народа. Средства на ее издание собирают всем муниципалитетом. Кстати, это уже не первая книга, повествующая о жителях Приютненского района, переживших тяжелое военное время.



А в память о тех, кто навсегда остался в холодной сибирской земле, на мемориальном комплексе в центре Приютного в этом году установили памятник жертвам политических репрессий. Круглосуточно здесь горит вечный огнь, а с декабря ежедневно также будет звучать реквием. К этому моменту тут сейчас ведут тщательные работы.



Помнить о трагических страницах истории своего народа, своей малой родины призывают жители Приютненского района и других жителей Калмыкии. А экземпляры новой книги будут подарены теперь уже, увы, немногим живым свидетелям и непосредственным жертвам сталинских репрессий. Большую Книгу памяти решили издать жители Приютненского района. Посвящена она всем тем, кто перенес тяжелые годы депортации. Обширный материал: фотографии и архивные документы собирали всем муниципалитетом. В стороне в этот раз не остался никто. Тем более, что память о тех трагических событиях хранится практически в каждой семье.Нина Манджиева родилась в Тюменской области. Когда ей исполнился год, родители смогли вернуться на родину, в Приютненский район. Они были из тех людей, рассказывает наша героиня, кто, несмотря на годы репрессий, смогли сохранить свою национальную самоидентиченость, не озлобиться, и жить дальше, создать свою семью и передавать свои знания и опыт другим поколениям. Сохранению всех тех традиций и обычаев, которым научили ее родные, Нина Арашаевна посвятили всю свою жизнь.Собрать информацию обо всех жителях района, насильственно переселенных в далекие сороковые годы прошлого столетия, а также о тех, кто остался на малой Родине защищать ее от врагов – такова главная цель проекта, который организовали жители Приютненского района. Издать книгу памяти планируется к юбилейной 75-годовщине депортации калмыцкого народа. Средства на ее издание собирают всем муниципалитетом. Кстати, это уже не первая книга, повествующая о жителях Приютненского района, переживших тяжелое военное время.А в память о тех, кто навсегда остался в холодной сибирской земле, на мемориальном комплексе в центре Приютного в этом году установили памятник жертвам политических репрессий. Круглосуточно здесь горит вечный огнь, а с декабря ежедневно также будет звучать реквием. К этому моменту тут сейчас ведут тщательные работы.Помнить о трагических страницах истории своего народа, своей малой родины призывают жители Приютненского района и других жителей Калмыкии. А экземпляры новой книги будут подарены теперь уже, увы, немногим живым свидетелям и непосредственным жертвам сталинских репрессий.



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