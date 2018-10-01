В Элисте состоится ежегодная сельскохозяйственная ярмарка

В Элисте 20 октября в предстоящую субботу состоится ежегодная ярмарка по продаже сельскохозяйственной продукции. Она посвящена Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. На неё товаропроизводители республики привезут свою продукцию. Будут широко представлены: мясо, рыба, свежие овощи, бахчевые культуры, картофель, рис, мука и другие продовольственные товары.



Для гостей и участников сельскохозяйственного праздника выступят художественные самодеятельные и творческие коллективы республики. Откроется она в 8 утра по адресу: г. Элиста, ул. Ипподромная, д. 1. В Элисте 20 октября в предстоящую субботу состоится ежегодная ярмарка по продаже сельскохозяйственной продукции. Она посвящена Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. На неё товаропроизводители республики привезут свою продукцию. Будут широко представлены: мясо, рыба, свежие овощи, бахчевые культуры, картофель, рис, мука и другие продовольственные товары.Для гостей и участников сельскохозяйственного праздника выступят художественные самодеятельные и творческие коллективы республики. Откроется она в 8 утра по адресу: г. Элиста, ул. Ипподромная, д. 1.



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