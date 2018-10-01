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Сегодня, 14:32

Службе криминалистики России исполняется 64 года


Службе криминалистики России исполняется 64 годаВ этот день 64 года назад была образована служба криминалистики в России. Ушли в прошлое бумажные картотеки с отпечатками пальцев. Сегодня в базе криминалистического центра хранятся миллионы дактилокарт с информацией о конкретных людях. Работа экспертов - криминалистов – это глубочайшие знания и навыки владения сложнейшим спецоборудованием.

Они первыми составляют портрет подозреваемого, осматривают место происшествия и воссоздают картину преступления буквально по молекулам. Экспертам в этом помогают новейшие достижения технического прогресса. «Но и преступники становятся всё изощрённее», делится руководитель отдела криминалистики следственного комитета Сергей Ользятиев, потому работы год от года меньше не становится.

Эксперты–криминалисты на месте крупной аварии со смертельным исходом работают вместе со специалистами экстренных служб. Необходимые замеры и диагностику дорожного полотна считывает выездная автолаборатория. Специальный пакет с гипсом и водой всегда собой.

В условиях плохой видимости эксперты используют «световую башню». При помощи автономного прибора в виде трехметрового столба на текстильной основе в марте этого года было раскрыто преступление. В одной из парковых зон Элисты было обнаружено тело мужчины со следами ножевого ранения. В ходе осмотра криминалист обнаружил следы крови на коре одного из деревьев. Позже было установлено, что именно здесь было совершено убийство.

Вот с таким с виду обычным чемоданчиком выезжает на место происшествия старший следователь – криминалист Иван Семисенко. Это экспертно – криминалистический комплекс. Здесь есть все – от бинокля до приборов для проведения 3 -D съемки. А в спектре лучей этого экспертного света конкретной частоты в специальных очках можно увидеть биологические следы. У опытного следователя уже с первого осмотра местности, положения и особенностей тел и предметов складывается картина происшедшего.

Только за последние 9 месяцев калмыцкими следователями – криминалистами было раскрыто 14 преступлений, в том числе и прошлых лет. 8 из них – относятся к разряду тяжких и особо тяжких.

Сотрудники следствия, понимая возложенную на них ответственность, всегда делают свою работу максимально тщательно. От профессионализма следопытов зависит чья–то судьба и жизнь.



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