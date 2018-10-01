Подведены итоги научно–практической конференции

Об итогах межрегиональной научно–практической конференции, посвященной 30-летию кафедры калмыцкой литературы и журналистики, шла речь в ходе очередного выпуска интерактивной программы «Здесь и сейчас». Гости студии в прямом эфире Радио России говорили об истории и современном состоянии калмыцкой литературы.



Что касается направления журналистики, то как было отмечено, эта дисциплина стала востребована среди абитуриентов Калмыцкого университета. Также обсуждали вопросы развития калмыцкого языка, об опыте взаимодействия литературы и журналистики. Об итогах межрегиональной научно–практической конференции, посвященной 30-летию кафедры калмыцкой литературы и журналистики, шла речь в ходе очередного выпуска интерактивной программы «Здесь и сейчас». Гости студии в прямом эфире Радио России говорили об истории и современном состоянии калмыцкой литературы.Что касается направления журналистики, то как было отмечено, эта дисциплина стала востребована среди абитуриентов Калмыцкого университета. Также обсуждали вопросы развития калмыцкого языка, об опыте взаимодействия литературы и журналистики.



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