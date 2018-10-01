В Элисте проходит конкурс "Лидеры России"

Республика Калмыкия занимает четвертое место по ЮФО в рейтинге активности регионов на конкурсе «Лидеры России»- 2019. Стартовавший 10 октября Конкурс управленцев реализуется по поручению Президента России.



Его цель - выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей. Участвовать во втором сезоне конкурса могут лица без ограничения гражданства до 55 лет, владеющие русским языком и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. А участникам младше 35 -ти достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности. Финал состоится в марте 2019 г. Победители получают в персональные наставники лучших управленцев страны.



Для финалистов предусмотрено по 1 млн рублей на выбранную программу обучения. Из победителей отбираются участники специальной «программы развития кадрового управленческого резерва».



Каждый участник конкурса, прошедший тестирование, получает личный план развития от лучших специалистов. Победители получают пакет призов и предложений от компаний-партнеров конкурса. Республика Калмыкия занимает четвертое место по ЮФО в рейтинге активности регионов на конкурсе «Лидеры России»- 2019. Стартовавший 10 октября Конкурс управленцев реализуется по поручению Президента России.Его цель - выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей. Участвовать во втором сезоне конкурса могут лица без ограничения гражданства до 55 лет, владеющие русским языком и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. А участникам младше 35 -ти достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности. Финал состоится в марте 2019 г. Победители получают в персональные наставники лучших управленцев страны.Для финалистов предусмотрено по 1 млн рублей на выбранную программу обучения. Из победителей отбираются участники специальной «программы развития кадрового управленческого резерва».Каждый участник конкурса, прошедший тестирование, получает личный план развития от лучших специалистов. Победители получают пакет призов и предложений от компаний-партнеров конкурса.



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