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Сегодня, 13:17

В регионе ожидают поставку очередной партии вакцины против гриппа


В регионе ожидают поставку очередной партии вакцины против гриппаВ регионе ожидают поставку очередной партии вакцины против гриппа. На сегодняшний день привито более сорока процентов от плановых сорока пяти. В тоже время в эти дни завершается прививочная кампания среди детского населения.

Многодетная мама Светлана Очир-Горяева ежегодно прививает своих детей от гриппа. Она уверенна, что это защищает их сложных инфекционных заболеваний, а в период эпидемии помогает легче переносить простуду. В этот раз Светлана на приеме у педиатра со своим младшим сыном – двухлетним Петей.

Заведующая четвертым педиатрическим отделением Байир Насунова отмечает, что таких сознательных мам, как Светлана Очир-Горяева, в Элисте много. Очереди в процедурный кабинет у них в эти осенние дни - явление ежедневное. В основном приводят детей не посещающих школьные и дошкольные учебные заведения.

В целом по Элисте прививки против гриппа получили более двадцати двух с половиной тысяч детей. Второй этап – это вакцинация малышей от полугода до трех лет. Отечественный препарат «Ультрикс», который применяют при вакцинации, по словам специалистов, в своем составе имеют инактивированные штаммы вирусов. Что позволяет легче его переносить. Кроме детей эта вакцина используется также у взрослых с ослабленным организмом и имеющих аллергические заболевания.

Что касается взрослого населения республики, то специалисты ожидают поставку очередной партии вакцины. По прогнозам специалистов, как и предыдущие несколько лет, в этом осенне-зимнем сезоне нас ожидают три вида вирусов: грипп В, Н3N1 и так называемый свиной грипп Н1N1. Именно эти три штамма вирусов вошли в состав используемой в регионе вакцины Ультрикс и Совигрипп. Не стоит при этом забывать и о неспецифических способах профилактики респираторных заболеваний.

В общей сложности более пятидесяти одной тысячи взрослых и малышей в Калмыкии уже получили прививки. Это около сорока двух процентов от совокупного населения республики. Вакцинация продолжится до середины ноября.



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