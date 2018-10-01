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Сегодня, 12:01

Передвижная клиентская служба Отделения ПФР посетит Яшкульский район


Передвижная клиентская служба Отделения ПФР посетит Яшкульский районПередвижная клиентская служба Отделения ПФР по Калмыкии 17, 18, 19 октября посетит три населенных пункта Яшкульского района: сёла Утта, Хулхута и Привольное.

Мобильный офис на колесах ориентирован, прежде всего, на тех, кто не имеет возможности прийти или приехать в райцентр по состоянию здоровья или в силу возраста, а также на жителей отдаленных сел и поселков республики. В настоящее время очень актуальной является тема изменения пенсионного возраста в стране. увеличение пенсионного возраста будет плавным – с 2019 года по 2028 год для мужчин и женщин, который продлится 10 лет. Нынешние пенсионеры от принятого недавно федерального закона ничего не потеряют.

Еще одной важной темой информирования и выездного обслуживания населения являются вопросы программы материнского капитала. В неё с 2018 года внесен ряд значимых дополнений. Она продлена до 31 декабря 2021 года. А семьи с низким доходом, в которых с 1 января 2018 года появился второй ребенок, могут получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала.



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