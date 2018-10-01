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Сегодня, 11:59

В Элисте готовятся к празднованию 100-летия комсомола


В Элисте готовятся к празднованию 100-летия комсомолаВ Элисте готовятся к празднованию100-летия комсомола. Торжественное мероприятие запланировано на 19 октября. Об этом сообщили на брифинге для журналистов его организаторы – известные в регионе общественные деятели, а в прошлом активные участники этой уникальной молодежной организации.

Как и по всей стране, комсомольцы Калмыкии оставили свой заметный вклад в истории. Это они первыми записывались добровольцами на фронт, а затем восстанавливали родную Калмыкию. Эту дату планируют широко отмечать по всей стране. Для этого в каждом регионе созданы орг.комитеты.

Вековой юбилей комсомола – это дань памяти славному прошлому организации и выражение уважения к тем, кто и сегодня остаётся в рядах воспитателей молодежи в духе патриотизма, преданности и любви к Родине.



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