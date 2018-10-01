Интервью военкома Калмыкии

Особенностям «Призыва -2018» посвящено большое интервью Военного комиссара Калмыкии Юрия Казакова, которое он дал нашей программе. Военком республики рассказал об итогах минувшей весенней призывной компании и подробно остановился на возможностях, которые открываются перед юношами прошедшими срочную службу в рядах российской армии и теми, кто решил служить по контракту. Особенностям «Призыва -2018» посвящено большое интервью Военного комиссара Калмыкии Юрия Казакова, которое он дал нашей программе. Военком республики рассказал об итогах минувшей весенней призывной компании и подробно остановился на возможностях, которые открываются перед юношами прошедшими срочную службу в рядах российской армии и теми, кто решил служить по контракту.



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