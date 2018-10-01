В посёлке Ульдючины Приютненского района возводят парковую зону. Сейчас идет строительство кирпичного ограждения. По проекту его высота будет около ста семидесяти сантиметров. А общая же площадь парка составит почти две тысячи квадратных метров.



Планируется обустройство детской игровой площадки, установка мест отдыха сельчан и посадка деревьев. Этот парк наряду с хурулом, вблизи которого он и располагается, должен стать еще одной достопримечательностью поселка. В посёлке Ульдючины Приютненского района возводят парковую зону. Сейчас идет строительство кирпичного ограждения. По проекту его высота будет около ста семидесяти сантиметров. А общая же площадь парка составит почти две тысячи квадратных метров.Планируется обустройство детской игровой площадки, установка мест отдыха сельчан и посадка деревьев. Этот парк наряду с хурулом, вблизи которого он и располагается, должен стать еще одной достопримечательностью поселка.



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