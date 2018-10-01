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Сегодня, 11:55

В Элисте стартует первый конный фестиваль


В Элисте стартует первый конный фестивальСегодня в степной столице состоится торжественное открытие первого конного фестиваля. Участники похода в эти дни находятся на территории лагеря «Сайгачонок» Целинного района. К ним присоединились всадники из всей республики и соседних регионов.

Фестиваль посвящен 130-летию князя-нойона Данзана Тундутова - участника 1-й мировой войны, атамана Астраханского казачьего войска в годы Гражданской войны. В программе: парад всадников, спортивные состязания, концерт.



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