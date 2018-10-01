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Вчера, 12:10

Возобновлен поиск останков солдат в Яшкульском районе


Возобновлен поиск останков солдат в Яшкульском районеВ эти дни 25 поисковиков из Архангельской области вновь начали поиски останков своих солдат в Яшкульском районе. 156 тысяч уроженцев сурового русского севера погибли в калмыцких степях, где захоронены и солдаты Рейха. В раскопках участвовала и наша съемочная группа.

Звук металлоискателя почти никогда не смолкает на яшкульской земле. Именно здесь в годы Великой Отечественной шли ожесточенные бои красноармейцев с солдатами Рейха. В калмыцких степях за почти 40 лет поисковиками были найдены останки более 50 воинов сурового русского севера. За 23 года участия в общероссийском движении Елена Недзвецкая была членом сотен экспедиций во многих регионах. Её первые раскопки проходили в республике Карелия. Тогда в Лоухском районе были найдены и идентифицированы останки 23-летнего бойца Красной армии из Вологодской области Кирилла Рогозина. Он был захоронен на Карельской земле.

Только под Хулхутой в годы Великой Отечественной бойцов-поморов погибло более 3 тысяч из 34 стрелковой дивизии. Ее еще называют Енотаевской. Многие ее солдаты погибли, сражаясь в этих степях. Таким был и уроженец Архангельска – Голодный Михаил Степанович. Его личность удалось установить по медальону, который в ходе экспедиции обнаружили поисковики Калмыкии. Уроженцу Архангельской области Холмогорского района его земляки, установили именную плиту. Поисковые работы на территории степной республики продолжаются ежегодно. В этом сезоне они продлятся до конца октября.

Вместе с супругой в поисках останков солдат из Архангельской области участвует и офицер в отставке Владимир Недзвецкий. Вот и на этот раз в его арсенале – предположительно ложка со времен Великой Отечественной. Это достаточно редкая находка.

Сегодня в Архангельской области создано 38 поисковых отрядов. Что касается фронтовиков, то 270 тысяч поморов сражались на полях Великой Отечественной войны. Почти 90 тысяч из них были удостоены наград. Их останки нередко покоятся в одной братской могиле.



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