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Вчера, 12:09

«Стародавний век золотой»


«Стародавний век золотой» «Стародавний век золотой». Так называется новая коллекция театра костюма и пластики, презентация которой состоялась в Национальном музее имени Пальмова. В основе лежит образ княжны Эльзяты Онкоровой-Тундутовой.

Как известно, она была образованнейшей женщиной своего времени, которая славилась не только красотой, но и умом, сочетая в себе лучшие черты европейской и восточной культур. Несмотря на то, что коллекция создана на образе одного человека, глядя на наряды, можно прочувствовать предпочтения всех дам той эпохи. Одна - легкая, как облако, другая - сосредоточенная, страстная, романтичная, задорная.

Ну, а почетными гостями стали потомки рода Тундутовых-Балзановых – барон Серж Гревениц и Елена Браун. Им представилась возможность соприкоснуться с уникальной и самобытной культурой степного народа. В исполнении известных артистов они увидели зажигательные танцы и услышали протяжные калмыцкие песни.



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