В селе Приютное продолжают благоустраивать улицы. И это не смотря на то, что в программу комфортная городская среда вошел лишь один объект – центральная площадь. Для удобства здесь решили облагородить и парк «Дружба». Тротуарная плитка, фонари и лавочки – лишь первый этап реализации проекта.



Парковую зону в селе Приютное начали обустраивать с 2015 года. Высадили порядка трехсот деревьев, разбили клумбы, установили лавочки и фонари, дорожки выложили красивой тротуарной плиткой. Теперь это место облюбовали местные жители, говорит Ольга Бражкина. Каждый день вместе с 5-летней дочкой Соней, они приходят сюда, чтобы исполнить давнюю мечту девочки – научиться кататься на роликах.



По словам главы администрации СМО, Александра Полонского, это только начальные преобразования. В планах поставить здесь небольшую сцену для проведения сельских праздников, установить детскую площадку со всевозможными качелями и многое другое. Средства на эти цели выделяются из бюджета сельского муниципального образования.



А это уже центральная площадь райцентра. В этом году она вошла в программу «комфортная городская среда». Первый этап работ уже полностью завершен. На его реализацию было потрачено более 6 миллионов рублей. Второй этап начнется в следующем году. Он включает в себя установку скамеек, урн, детских игровых площадок, а также фонтана.



Не нарадуются новым местам отдыха и сами сельчане. Тем более что именно они предлагали свои варианты благоустройства.



Как и приютненцы, новыми комфортными условиям общественных территорий в своих населенных пунктах довольны и жители Элисты, Городовиковска, Лагани, поселка Ики-Бурул, села Яшалта. Именно они в этом году вошли в программу «комфортная городская среда». А общий бюджет проекта в Калмыкии составил более 69 миллионов рублей.

В селе Приютное продолжают благоустраивать улицы. И это не смотря на то, что в программу комфортная городская среда вошел лишь один объект – центральная площадь. Для удобства здесь решили облагородить и парк «Дружба». Тротуарная плитка, фонари и лавочки – лишь первый этап реализации проекта.Парковую зону в селе Приютное начали обустраивать с 2015 года. Высадили порядка трехсот деревьев, разбили клумбы, установили лавочки и фонари, дорожки выложили красивой тротуарной плиткой. Теперь это место облюбовали местные жители, говорит Ольга Бражкина. Каждый день вместе с 5-летней дочкой Соней, они приходят сюда, чтобы исполнить давнюю мечту девочки – научиться кататься на роликах.По словам главы администрации СМО, Александра Полонского, это только начальные преобразования. В планах поставить здесь небольшую сцену для проведения сельских праздников, установить детскую площадку со всевозможными качелями и многое другое. Средства на эти цели выделяются из бюджета сельского муниципального образования.А это уже центральная площадь райцентра. В этом году она вошла в программу «комфортная городская среда». Первый этап работ уже полностью завершен. На его реализацию было потрачено более 6 миллионов рублей. Второй этап начнется в следующем году. Он включает в себя установку скамеек, урн, детских игровых площадок, а также фонтана.Не нарадуются новым местам отдыха и сами сельчане. Тем более что именно они предлагали свои варианты благоустройства.Как и приютненцы, новыми комфортными условиям общественных территорий в своих населенных пунктах довольны и жители Элисты, Городовиковска, Лагани, поселка Ики-Бурул, села Яшалта. Именно они в этом году вошли в программу «комфортная городская среда». А общий бюджет проекта в Калмыкии составил более 69 миллионов рублей.



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