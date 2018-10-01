В Калмыкии проводится модернизация аграрного образования

Модернизацию аграрного образования Калмыкии обсудили на республиканском семинаре, который состоялся на базе Адыковской школы Черноземельского района. В нем приняли участие руководители общеобразовательных учреждений, представители Минобразования и КалмГУ.



Александр Ичкеев в 10-м классе, единственный ученик, который познает азы сельскохозяйственной науки. Помимо изучения обязательных школьных дисциплин, он знакомится с новыми сельскохозтехнологиями. Старшекласснику нравится управлять трактором марки МТ 3-80. Мастер-класс по «фигурному вождению» Александр провел на оценку «отлично».



Внеурочные занятия в Адыковской средней школе проводятся с 5 по 9 классы. Ребята познают азы садоводства и животноводства, знакомятся с устройством сельскохозяйственной техники, а также учатся подготавливать первые в своей жизни бизнес-планы. А вот посещать с экскурсиями предприятия агропромышленного комплекса школьники стали меньше из-за возникающих природно-очаговых инфекций.



В Черноземельском районе агроклассы функционируют и в поселке Ачинеры. Всего в республике в программе задействованы 5 «пилотных» школ. На сегодняшний день в профильных классах обучаются 67 ребят. Модернизацию аграрного образования обсудили в Адыковской средней школе неслучайно. Именно здесь 7 лет назад одним из первых в республике был открыт агрокласс. Его выпускники уже могут похвастаться своими достижениями. Ребята не только поступили в ВУЗы на сельскохозяйственные специальности, но и продолжили свое обучение в магистратуре. Уже 6 лет работают агроклассы и в Первомайском сельском лицее Приютненского района. В учреждении тоже есть своя мини-теплица, а практику детям обеспечивают предприятия АПК.



К инновационному проекту подключился и Калмыцкий госуниверситет. Главное условие – тот, кто выбрал учебу в спецклассе, должен получить высшее образование по соответствующему профилю, а затем вернуться в село.



В свою очередь, в Минобразования региона пообещали, что выпускники агроклассов, при поступлении на профильные специальности, смогут получать льготы. Модернизацию аграрного образования Калмыкии обсудили на республиканском семинаре, который состоялся на базе Адыковской школы Черноземельского района. В нем приняли участие руководители общеобразовательных учреждений, представители Минобразования и КалмГУ.Александр Ичкеев в 10-м классе, единственный ученик, который познает азы сельскохозяйственной науки. Помимо изучения обязательных школьных дисциплин, он знакомится с новыми сельскохозтехнологиями. Старшекласснику нравится управлять трактором марки МТ 3-80. Мастер-класс по «фигурному вождению» Александр провел на оценку «отлично».Внеурочные занятия в Адыковской средней школе проводятся с 5 по 9 классы. Ребята познают азы садоводства и животноводства, знакомятся с устройством сельскохозяйственной техники, а также учатся подготавливать первые в своей жизни бизнес-планы. А вот посещать с экскурсиями предприятия агропромышленного комплекса школьники стали меньше из-за возникающих природно-очаговых инфекций.В Черноземельском районе агроклассы функционируют и в поселке Ачинеры. Всего в республике в программе задействованы 5 «пилотных» школ. На сегодняшний день в профильных классах обучаются 67 ребят. Модернизацию аграрного образования обсудили в Адыковской средней школе неслучайно. Именно здесь 7 лет назад одним из первых в республике был открыт агрокласс. Его выпускники уже могут похвастаться своими достижениями. Ребята не только поступили в ВУЗы на сельскохозяйственные специальности, но и продолжили свое обучение в магистратуре. Уже 6 лет работают агроклассы и в Первомайском сельском лицее Приютненского района. В учреждении тоже есть своя мини-теплица, а практику детям обеспечивают предприятия АПК.К инновационному проекту подключился и Калмыцкий госуниверситет. Главное условие – тот, кто выбрал учебу в спецклассе, должен получить высшее образование по соответствующему профилю, а затем вернуться в село.В свою очередь, в Минобразования региона пообещали, что выпускники агроклассов, при поступлении на профильные специальности, смогут получать льготы.



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