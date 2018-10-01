Рануралановцы пробежали по степи

Порядка 400 жителей и гостей степной столицы в минувшие выходные приняли участие в забеге РанУралан. С 2016 года этот проект стал уже традиционным для республики. Он привлекает не только профессиональных спортсменов, но и всех активных граждан, ведущих здоровый образ жизни.



В программе забега дистанции на 3, 10 и 20 километров. Причем маршрут в этот раз пролегал по степи. А сопровождали спортсменов волонтеры-всадники. От старта до финиша с бегунами была и наша съемочная группа.



Ставший уже традиционным забег РанУралан в этот раз собрал более 400 человек. Причем многие участвуют уже не впервые. Специально приезжают для этого из других регионов. По словам спортсменов, в Калмыкии хорошая организация мероприятия, дружественная атмосфера, привлекают и живописные уголки степной столицы. Перед стартом все легкоатлеты обязательно разминаются. Со стороны это больше похоже на грандиозный спортивный флеш-моб.



А это уже спортсмен из Ахтубинска Астраханской области Антон Омельченко. В Элисте он впервые, но уже мечтает покорить степные просторы. Это новый маршрут, который предложили в этом году организаторы. Он начинается на въезде в город шахмат, а далее большей своей частью проходит через степь. Спуски и подъемы, многочисленные кочки стали естественными препятствиями для бегунов на пути к финишу. Зато свежий воздух и масса положительных эмоций – вполне компенсирует трудности дистанции.



Зарядиться позитивом смогли не только взрослые, но и дети. Для них была подготовлена дистанция в 750 метров. Более полусотни мальчишек и девчонок от 3 до 14 лет с легкостью преодолели этот путь. Вновь в числе лидеров - победитель РанУралан прошлых лет двенадцатилетний Дмитрий Пихтуров.



Особый колорит спортивным состязаниям придало то, что сопровождали участников волонтеры-всадники. А на финише всем атлетам вручали медали, выполненные в этническом стиле. Запомнилось главное беговое событие года и обширной культурной программой. Порядка 400 жителей и гостей степной столицы в минувшие выходные приняли участие в забеге РанУралан. С 2016 года этот проект стал уже традиционным для республики. Он привлекает не только профессиональных спортсменов, но и всех активных граждан, ведущих здоровый образ жизни.В программе забега дистанции на 3, 10 и 20 километров. Причем маршрут в этот раз пролегал по степи. А сопровождали спортсменов волонтеры-всадники. От старта до финиша с бегунами была и наша съемочная группа.Ставший уже традиционным забег РанУралан в этот раз собрал более 400 человек. Причем многие участвуют уже не впервые. Специально приезжают для этого из других регионов. По словам спортсменов, в Калмыкии хорошая организация мероприятия, дружественная атмосфера, привлекают и живописные уголки степной столицы. Перед стартом все легкоатлеты обязательно разминаются. Со стороны это больше похоже на грандиозный спортивный флеш-моб.А это уже спортсмен из Ахтубинска Астраханской области Антон Омельченко. В Элисте он впервые, но уже мечтает покорить степные просторы. Это новый маршрут, который предложили в этом году организаторы. Он начинается на въезде в город шахмат, а далее большей своей частью проходит через степь. Спуски и подъемы, многочисленные кочки стали естественными препятствиями для бегунов на пути к финишу. Зато свежий воздух и масса положительных эмоций – вполне компенсирует трудности дистанции.Зарядиться позитивом смогли не только взрослые, но и дети. Для них была подготовлена дистанция в 750 метров. Более полусотни мальчишек и девчонок от 3 до 14 лет с легкостью преодолели этот путь. Вновь в числе лидеров - победитель РанУралан прошлых лет двенадцатилетний Дмитрий Пихтуров.Особый колорит спортивным состязаниям придало то, что сопровождали участников волонтеры-всадники. А на финише всем атлетам вручали медали, выполненные в этническом стиле. Запомнилось главное беговое событие года и обширной культурной программой.



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