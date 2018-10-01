ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:28

Рануралановцы пробежали по степи


Рануралановцы пробежали по степиПорядка 400 жителей и гостей степной столицы в минувшие выходные приняли участие в забеге РанУралан. С 2016 года этот проект стал уже традиционным для республики. Он привлекает не только профессиональных спортсменов, но и всех активных граждан, ведущих здоровый образ жизни.

В программе забега дистанции на 3, 10 и 20 километров. Причем маршрут в этот раз пролегал по степи. А сопровождали спортсменов волонтеры-всадники. От старта до финиша с бегунами была и наша съемочная группа.

Ставший уже традиционным забег РанУралан в этот раз собрал более 400 человек. Причем многие участвуют уже не впервые. Специально приезжают для этого из других регионов. По словам спортсменов, в Калмыкии хорошая организация мероприятия, дружественная атмосфера, привлекают и живописные уголки степной столицы. Перед стартом все легкоатлеты обязательно разминаются. Со стороны это больше похоже на грандиозный спортивный флеш-моб.

А это уже спортсмен из Ахтубинска Астраханской области Антон Омельченко. В Элисте он впервые, но уже мечтает покорить степные просторы. Это новый маршрут, который предложили в этом году организаторы. Он начинается на въезде в город шахмат, а далее большей своей частью проходит через степь. Спуски и подъемы, многочисленные кочки стали естественными препятствиями для бегунов на пути к финишу. Зато свежий воздух и масса положительных эмоций – вполне компенсирует трудности дистанции.

Зарядиться позитивом смогли не только взрослые, но и дети. Для них была подготовлена дистанция в 750 метров. Более полусотни мальчишек и девчонок от 3 до 14 лет с легкостью преодолели этот путь. Вновь в числе лидеров - победитель РанУралан прошлых лет двенадцатилетний Дмитрий Пихтуров.

Особый колорит спортивным состязаниям придало то, что сопровождали участников волонтеры-всадники. А на финише всем атлетам вручали медали, выполненные в этническом стиле. Запомнилось главное беговое событие года и обширной культурной программой.



Другие новости по теме:

  • Настоящий спортивный праздник состоялся в Элисте
  • В Элисте состоялось главное беговое событие года «RunUralan»
  • Физкультуру в массы
  • В Элисте состоялся первый официальный забег RUNURALAN
  • В Калмыкии прошел Всероссийский Олимпийский день
  • Жители Калмыкии отметили Всероссийский олимпийский день
  • В Элисте состоится первый массовый забег на дистанции 5275 метров
  • Волонтеры очистили от мусора восточную часть степной столицы
  • Завершен второй этап ралли-марафона «Шелковый путь»
  • 22 октября в Элисте пройдет забег «РАН-УРАЛАН»

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Октябрь 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34