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Сегодня, 12:25

Целинный район отметил 80-летие со дня основания


Целинный район отметил 80-летие со дня основанияЦелинный район отметил 80-летие со дня основания. Организаторы подготовили большую праздничную программу. Праздничный хотон, расположившийся недалеко от центральной площади села Троицкое с раннего утра привлекал внимание всех проезжающих по трассе Элиста-Волгоград.

Богата земля целинников легендарными именами. Первый калмыцкий киноартист Зула Нохашкиев, известный просветитель Бадма Боваев, герой Советского Союза Иван Гермашев, писатель Константин Эрендженов, скульптор Никита Санджиев, талантливый танцор Эмба Эрендженов.

В летопись района свой вклад внесли труженики основной отрасли республики. 10 героев Социалистического труда, два Героя Калмыкии. Их опыт является ярким примером для нынешних аграриев.



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