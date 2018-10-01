Целинный район отметил 80-летие со дня основания. Организаторы подготовили большую праздничную программу. Праздничный хотон, расположившийся недалеко от центральной площади села Троицкое с раннего утра привлекал внимание всех проезжающих по трассе Элиста-Волгоград.



Богата земля целинников легендарными именами. Первый калмыцкий киноартист Зула Нохашкиев, известный просветитель Бадма Боваев, герой Советского Союза Иван Гермашев, писатель Константин Эрендженов, скульптор Никита Санджиев, талантливый танцор Эмба Эрендженов.



В летопись района свой вклад внесли труженики основной отрасли республики. 10 героев Социалистического труда, два Героя Калмыкии. Их опыт является ярким примером для нынешних аграриев. Целинный район отметил 80-летие со дня основания. Организаторы подготовили большую праздничную программу. Праздничный хотон, расположившийся недалеко от центральной площади села Троицкое с раннего утра привлекал внимание всех проезжающих по трассе Элиста-Волгоград.Богата земля целинников легендарными именами. Первый калмыцкий киноартист Зула Нохашкиев, известный просветитель Бадма Боваев, герой Советского Союза Иван Гермашев, писатель Константин Эрендженов, скульптор Никита Санджиев, талантливый танцор Эмба Эрендженов.В летопись района свой вклад внесли труженики основной отрасли республики. 10 героев Социалистического труда, два Героя Калмыкии. Их опыт является ярким примером для нынешних аграриев.



Смотреть полный выпуск новостей



