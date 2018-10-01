Юные краеведы посетили Национальный музей

В эти дни продолжает работу школа «Юный краевед-исследователь», которая была создана благодаря участию республиканского центра детско-юношеского туризма и краеведения в конкурсе фонда президентских грантов. В рамках этого проекта учащиеся школ города посещают достопримечательности Элисты и выезжают в другие регионы, приобщаясь к традициям и культуре разных народов. Ну, а экскурсия в Национальном музее позволила им соприкоснуться с творчеством известных мастеров кисти.



Ученица калмыцкой национальной гимназии Нарма Сангаджиева рассказывает, что когда услышала о создании школы «Юный краевед-исследователь», решила непременно стать участником этого проекта. Вместе со своими ровесниками она уже побывала в Волгограде, посетила Хошеутовский хурул и другие достопримечательности, которые расширяют кругозор.



А восьмиклассницу Айзалину Манджиеву интересует исследовательская деятельность. Особенно военная тематика. Говорит, что стойкость и мужество советских воинов вызывает желание глубже изучать историю.



Большую работу по распространению краеведческих знаний среди учащихся проводит республиканский центр детско-юношеского туризма и краеведения. В этом году методисты организации благодаря участию в конкурсе фонда президентских грантов выиграли денежные средства – более трехсот тысяч рублей. И тогда им удалось реализовать давнюю задумку о создании школы «Юный краевед-исследователь». Автор проекта Руслан Надбитов.



За это время ребята ознакомились с историей ойратов, процессом формирования калмыцкой народности и добровольного вхождения в состав Российского государства, основными событиями Гражданской и Великой Отечественной войн. Сотрудники национального музея провели экскурсию. Большой интерес у детей вызвала экспозиция известного художника Калмыкии Гарри Рокчинского.



Впереди ребят ждут интересные встречи с актерами, поэтами и писателями. Школа будет работать до середины октября. За это время у детей будет возможность приобщиться к краеведческой работе, подготовить исследовательские проекты. В эти дни продолжает работу школа «Юный краевед-исследователь», которая была создана благодаря участию республиканского центра детско-юношеского туризма и краеведения в конкурсе фонда президентских грантов. В рамках этого проекта учащиеся школ города посещают достопримечательности Элисты и выезжают в другие регионы, приобщаясь к традициям и культуре разных народов. Ну, а экскурсия в Национальном музее позволила им соприкоснуться с творчеством известных мастеров кисти.Ученица калмыцкой национальной гимназии Нарма Сангаджиева рассказывает, что когда услышала о создании школы «Юный краевед-исследователь», решила непременно стать участником этого проекта. Вместе со своими ровесниками она уже побывала в Волгограде, посетила Хошеутовский хурул и другие достопримечательности, которые расширяют кругозор.А восьмиклассницу Айзалину Манджиеву интересует исследовательская деятельность. Особенно военная тематика. Говорит, что стойкость и мужество советских воинов вызывает желание глубже изучать историю.Большую работу по распространению краеведческих знаний среди учащихся проводит республиканский центр детско-юношеского туризма и краеведения. В этом году методисты организации благодаря участию в конкурсе фонда президентских грантов выиграли денежные средства – более трехсот тысяч рублей. И тогда им удалось реализовать давнюю задумку о создании школы «Юный краевед-исследователь». Автор проекта Руслан Надбитов.За это время ребята ознакомились с историей ойратов, процессом формирования калмыцкой народности и добровольного вхождения в состав Российского государства, основными событиями Гражданской и Великой Отечественной войн. Сотрудники национального музея провели экскурсию. Большой интерес у детей вызвала экспозиция известного художника Калмыкии Гарри Рокчинского.Впереди ребят ждут интересные встречи с актерами, поэтами и писателями. Школа будет работать до середины октября. За это время у детей будет возможность приобщиться к краеведческой работе, подготовить исследовательские проекты.



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