В Калмыкии простились с Германом Манджиевичем Борликовым

В минувшую субботу простились с профессором, ученым Германом Манджиевичем Борликовым. Гражданская панихида состоялась в стенах калмыцкого государственного университета. Более сорока лет он отдал вузу, два десятилетия был его ректором, а затем президентом.



Профессор Борликов был один из ведущих ученых Юга России, почетным профессором 5 российских и зарубежных высших учебных заведений. Проводить его в последний путь пришли родные, коллеги, друзья. В минувшую субботу простились с профессором, ученым Германом Манджиевичем Борликовым. Гражданская панихида состоялась в стенах калмыцкого государственного университета. Более сорока лет он отдал вузу, два десятилетия был его ректором, а затем президентом.Профессор Борликов был один из ведущих ученых Юга России, почетным профессором 5 российских и зарубежных высших учебных заведений. Проводить его в последний путь пришли родные, коллеги, друзья.



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