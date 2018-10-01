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Сегодня, 12:21

Более 700 пациентов приняли в Республиканском центре флебологии и проктологии


Более 700 пациентов приняли в Республиканском центре флебологии и проктологииБолее 700 пациентов приняли в Республиканском центре флебологии и проктологии. Он был открыт в апреле в рамках частного государственного партнерства. Медучреждение работает по трем направлениям: заболевание вен, нижних конечностей, в том числе восстановление костной ткани, проктология.

За это время провели 155 операций по различным профилям. Также восьми пациентам удалили доброкачественные кожные образования с использованием лазерной техники.

C июля работа здесь ведется в системе обязательного медицинского страхования. Жителям Калмыкии региональным Минздравом выделяются квоты на бесплатное лечение. В этом году они выполнены в полном объеме. Очередь на следующие бесплатные операции постоянно растет.



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