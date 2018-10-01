Сегодня в Элисте начался отопительный сезон. Запуск теплоснабжения был дан в социальные и медицинские учреждения муниципалитета, и в многоквартирные дома.



Такую информацию на еженедельном совещании в столичной администрации озвучил начальник управления ЖКХ, строительства и транспорта Дорджи Ильджирингов. И хотя городские котельные уже разогреты, 11 многоэтажек в 7 и 8 микрорайонах рискуют остаться без тепла по вине управляющих компаний. И это невзирая на то, что срок подготовки жилых высоток к отопительному сезону официально завершился. Сегодня в Элисте начался отопительный сезон. Запуск теплоснабжения был дан в социальные и медицинские учреждения муниципалитета, и в многоквартирные дома.Такую информацию на еженедельном совещании в столичной администрации озвучил начальник управления ЖКХ, строительства и транспорта Дорджи Ильджирингов. И хотя городские котельные уже разогреты, 11 многоэтажек в 7 и 8 микрорайонах рискуют остаться без тепла по вине управляющих компаний. И это невзирая на то, что срок подготовки жилых высоток к отопительному сезону официально завершился.



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