В Астраханской области отметили 15-летие Лиманского хурула. Это единственный действующий буддийский храм в области, в которой проживают десятки народов. Одним из наиболее многочисленных этносов являются калмыки. По их инициативе к 60-й годовщине депортации было возведено это сооружение. В торжествах приняла участие делегация во главе с Тэло Тулку Ринпоче.



Это счастливое событие для всех верующих. На торжества, посвященные 15-летию единственного в Астраханской области действующего буддийского храма, из Индии приехали священнослужители монастыря Дрепунг Гоманг. На протяжении нескольких дней монахи строили песочную мандалу. Разделить радость с соседями прибыла и большая делегация из Калмыкии во главе с Шаджин Ламой Тэло Тулку Ринпоче.



Шаджин-лама вручил настоятелю Лиманского хурула священные статуи божеств. После состоялся большой молебен. На сегодняшний день здесь проживают около четырех тысяч калмыков. Буддийский храм возводили методом народной стройки, но с соблюдением всех традиций. В его архитектуре отражены основные символы буддийской веры.



Астраханскую область и Калмыкию связывают многолетние дружеские отношения. Как отметил министр культуры и туризма Хонгор Эльбиков, правительство степной республики выражает огромную благодарность астраханцам, за то, что они бережно чтут традиции и обычаи калмыцкого народа.



А в местном доме культуры для лиманцев и гостей была представлена большая концертная программа с участием самых известных артистов Калмыкии. Глава администрации муниципального образования Яков Феньков, выразил слова признательности правительству Калмыкии и пообещал, что в ближайшее время на территории хурула будут продолжены работы по благоустройству.



Лиманцы верят что, после озеленения территории вокруг хурула и возведения гостиницы для паломников к ним станет приезжать много гостей не только из солнечной Калмыкии, но и из других городов России и стран мира. В Астраханской области отметили 15-летие Лиманского хурула. Это единственный действующий буддийский храм в области, в которой проживают десятки народов. Одним из наиболее многочисленных этносов являются калмыки. По их инициативе к 60-й годовщине депортации было возведено это сооружение. В торжествах приняла участие делегация во главе с Тэло Тулку Ринпоче.Это счастливое событие для всех верующих. На торжества, посвященные 15-летию единственного в Астраханской области действующего буддийского храма, из Индии приехали священнослужители монастыря Дрепунг Гоманг. На протяжении нескольких дней монахи строили песочную мандалу. Разделить радость с соседями прибыла и большая делегация из Калмыкии во главе с Шаджин Ламой Тэло Тулку Ринпоче.Шаджин-лама вручил настоятелю Лиманского хурула священные статуи божеств. После состоялся большой молебен. На сегодняшний день здесь проживают около четырех тысяч калмыков. Буддийский храм возводили методом народной стройки, но с соблюдением всех традиций. В его архитектуре отражены основные символы буддийской веры.Астраханскую область и Калмыкию связывают многолетние дружеские отношения. Как отметил министр культуры и туризма Хонгор Эльбиков, правительство степной республики выражает огромную благодарность астраханцам, за то, что они бережно чтут традиции и обычаи калмыцкого народа.А в местном доме культуры для лиманцев и гостей была представлена большая концертная программа с участием самых известных артистов Калмыкии. Глава администрации муниципального образования Яков Феньков, выразил слова признательности правительству Калмыкии и пообещал, что в ближайшее время на территории хурула будут продолжены работы по благоустройству.Лиманцы верят что, после озеленения территории вокруг хурула и возведения гостиницы для паломников к ним станет приезжать много гостей не только из солнечной Калмыкии, но и из других городов России и стран мира.



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