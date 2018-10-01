Печальная весть. На 74 году жизни не стало учёного, доктора педагогических наук Герман Манджиевича Борликова. Член Российской академии естественных наук и Международной академии наук высшей школы, больше 40 лет отдал Калмыцкому госуниверситету, ректором которого он был два десятилетия. А после – стал президентом вуза.





Под руководством Борликова университет превратился в признанный центр образования, науки и культуры региона с современной учебно-научной, социальной и материальной базой. Профессор Борликов был одним из ведущих ученых Юга России. Он соавтор более 250 научных работ. Был почетным профессором 5 зарубежных и российских вузов, депутатом Народного Хурала.



Награждён медалью «За трудовую доблесть», орденами Почёта и «За заслуги перед Отечеством». Печальная весть. На 74 году жизни не стало учёного, доктора педагогических наук Герман Манджиевича Борликова. Член Российской академии естественных наук и Международной академии наук высшей школы, больше 40 лет отдал Калмыцкому госуниверситету, ректором которого он был два десятилетия. А после – стал президентом вуза.Под руководством Борликова университет превратился в признанный центр образования, науки и культуры региона с современной учебно-научной, социальной и материальной базой. Профессор Борликов был одним из ведущих ученых Юга России. Он соавтор более 250 научных работ. Был почетным профессором 5 зарубежных и российских вузов, депутатом Народного Хурала.Награждён медалью «За трудовую доблесть», орденами Почёта и «За заслуги перед Отечеством».



Смотреть полный выпуск новостей



