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Сегодня, 12:13

Печальная весть


Печальная вестьПечальная весть. На 74 году жизни не стало учёного, доктора педагогических наук Герман Манджиевича Борликова. Член Российской академии естественных наук и Международной академии наук высшей школы, больше 40 лет отдал Калмыцкому госуниверситету, ректором которого он был два десятилетия. А после – стал президентом вуза.


Под руководством Борликова университет превратился в признанный центр образования, науки и культуры региона с современной учебно-научной, социальной и материальной базой. Профессор Борликов был одним из ведущих ученых Юга России. Он соавтор более 250 научных работ. Был почетным профессором 5 зарубежных и российских вузов, депутатом Народного Хурала.

Награждён медалью «За трудовую доблесть», орденами Почёта и «За заслуги перед Отечеством».



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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