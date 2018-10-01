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Сегодня, 12:12

В Калмыкии продолжается вакцинация населения


В Калмыкии продолжается вакцинация населенияВ Калмыкии продолжается вакцинация населения. Это главная тема очередного выпуска программы «Здесь и сейчас» на Радио России-Калмыкия. На вопросы радиослушателей ответил главный санитарный врач республики Джангар Санджиев.

Как было озвучено, более 19 процентов населения региона получили прививку против гриппа. По предварительным прогнозам специалистов, пик заболеваемости ожидается в январе. Пока же в целом эпидситуации в норме.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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