В Калмыкии продолжается вакцинация населения. Это главная тема очередного выпуска программы «Здесь и сейчас» на Радио России-Калмыкия. На вопросы радиослушателей ответил главный санитарный врач республики Джангар Санджиев.



Как было озвучено, более 19 процентов населения региона получили прививку против гриппа. По предварительным прогнозам специалистов, пик заболеваемости ожидается в январе. Пока же в целом эпидситуации в норме. В Калмыкии продолжается вакцинация населения. Это главная тема очередного выпуска программы «Здесь и сейчас» на Радио России-Калмыкия. На вопросы радиослушателей ответил главный санитарный врач республики Джангар Санджиев.Как было озвучено, более 19 процентов населения региона получили прививку против гриппа. По предварительным прогнозам специалистов, пик заболеваемости ожидается в январе. Пока же в целом эпидситуации в норме.



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