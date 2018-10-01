Готов ли регион к отопительному сезону, есть ли сложности с подготовкой к холодам, сформирован ли аварийный запас материально- технических ресурсов? Об этом в интервью Вестям рассказала министр ЖКХ и энергетики региона Нелли Ткачева.



Как она отметила, все ресурсообеспечивающие организации получили паспорта готовности. Кстати, на последнем совещании, которое провел глава региона Алексей Орлов, речь шла об объектах не только ЖКХ, но и социальной сферы.



Полностью интервью министра ЖКХ и энергетики Нелли Ткачевой смотрите завтра в эфире телеканала Россия 24 в 18.00. Готов ли регион к отопительному сезону, есть ли сложности с подготовкой к холодам, сформирован ли аварийный запас материально- технических ресурсов? Об этом в интервью Вестям рассказала министр ЖКХ и энергетики региона Нелли Ткачева.Как она отметила, все ресурсообеспечивающие организации получили паспорта готовности. Кстати, на последнем совещании, которое провел глава региона Алексей Орлов, речь шла об объектах не только ЖКХ, но и социальной сферы.Полностью интервью министра ЖКХ и энергетики Нелли Ткачевой смотрите завтра в эфире телеканала Россия 24 в 18.00.



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