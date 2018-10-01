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Сегодня, 12:11

Глава региона Алексей Орлов вручил ключи от квартир жителям сгоревшего дома


Глава региона Алексей Орлов вручил ключи от квартир жителям сгоревшего домаГлава региона Алексей Орлов вручил ключи от квартир жителям поселка Аршан, чей дом сгорел в результате пожара. В этот раз еще две семьи обрели кров. Также новоселье отмечают и граждане, имеющие льготы по инвалидности.

«Руки немного дрожат от волнения», - признается Герензел Сангаджигоряева, открывая дверь в однокомнатную квартиру. Инвалид 2-й группы с детства страдает заболеванием, которое входит в перечень тяжелых, при котором невозможно совместное проживание граждан. Потому для 28-летней девушки собственное жилье стало настоящим подарком. Ключи ей вручил Глава региона.

Все эти сложные годы, признается творчески одаренная девушка, рядом была мама Ирина.

Из рук Главы Калмыкии заветные ключи от новых квартир в Элисте получили еще две семьи, лишившиеся крова после пожара в Аршани. Ситуация с пострадавшими и сегодня находится под контролем Алексея Орлова.

По словам Светланы Абушиновой в тот же день, когда случился пожар, ее семье предоставили комнату по улице Номто Очирова, обеспечили горячим питанием. В это трудное время люди, оставшиеся без дома, чувствовали постоянную заботу со стороны руководства республики и администрации города. Теперь ее большая семья будет проживать в трехкомнатной квартире в доме по улице Молоканова.

50 квадратных метров теперь в собственности и у Маргариты Хохлыновой. Ранее ее семья ютилась в квартире гораздо меньшей по площади.

В общежитии по улице Утренние Зори в поселке Аршан по договорам социального найма проживало 22 семьи, это 76 человек, из них 18 несовершеннолетних и 2 инвалида. Руководство степной столицы планирует приобрести до конца года еще две квартиры за счет средств республиканского и городского бюджетов.

Жители пострадавшего дома получают квартиры поэтапно. Так как приобретают их в соответствии с 44-м федеральным законом. А это значит, что продавцы квартир должны участвовать в торгах. Этим мало кто хочет заниматься. Однако находятся риэлторы, которые безвозмездно оказывают такие услуги и сопровождают их до самой сделки. На сегодняшний день на очереди еще 17 семей, оставшихся без крова.



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