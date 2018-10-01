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Сегодня, 12:16

Студенты поборются за знак ГТО


Студенты поборются за знак ГТОСтартовал региональный этап Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди студентов ВУЗов. Каждый участник соревнований сможет оценить свои силы в подтягивании, отжимании, в прыжках в длину, легкой атлетике.

Более 40 учащихся КалмГУ будут бороться за золотой знак отличия, который, кстати, дает право попасть в сборную университета. И защищать честь альма-матер на Всероссийском студенческом фестивале ГТО. Напомним, что состязание проходит в три этапа.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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