Студенты поборются за знак ГТО

Стартовал региональный этап Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди студентов ВУЗов. Каждый участник соревнований сможет оценить свои силы в подтягивании, отжимании, в прыжках в длину, легкой атлетике.



Более 40 учащихся КалмГУ будут бороться за золотой знак отличия, который, кстати, дает право попасть в сборную университета. И защищать честь альма-матер на Всероссийском студенческом фестивале ГТО. Напомним, что состязание проходит в три этапа. Стартовал региональный этап Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди студентов ВУЗов. Каждый участник соревнований сможет оценить свои силы в подтягивании, отжимании, в прыжках в длину, легкой атлетике.Более 40 учащихся КалмГУ будут бороться за золотой знак отличия, который, кстати, дает право попасть в сборную университета. И защищать честь альма-матер на Всероссийском студенческом фестивале ГТО. Напомним, что состязание проходит в три этапа.



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