Завершен тестовый режим камер фото и видеофиксации правонарушений

Установленные в Элисте камеры фото и видеофиксации правонарушений прошли тестовый режим. По данным ГИБДД и управления по развитию электронного правительства Калмыкии, в местах, где размещены соответствующие предупреждающие знаки, в ближайшие дни камеры будут переведены в режим промышленной эксплуатации.



Кроме того, будут установлены дополнительные камеры фиксации нарушений. Оснащение проводится в рамках госпрограммы «Информационное общество Республики на 2013-2020 годы».



Камеры используют радарный метод определения скорости движения транспортных средств, а также фиксируют пересечение сплошной линии дорожной разметки. Факты нарушения правил дорожного движения будут автоматически передаваться в Группу автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД по защищенным каналам связи.



Согласно действующему законодательству все финансовые средства от штрафов за выявленные нарушения будут поступать в республиканский бюджет. Установленные в Элисте камеры фото и видеофиксации правонарушений прошли тестовый режим. По данным ГИБДД и управления по развитию электронного правительства Калмыкии, в местах, где размещены соответствующие предупреждающие знаки, в ближайшие дни камеры будут переведены в режим промышленной эксплуатации.Кроме того, будут установлены дополнительные камеры фиксации нарушений. Оснащение проводится в рамках госпрограммы «Информационное общество Республики на 2013-2020 годы».Камеры используют радарный метод определения скорости движения транспортных средств, а также фиксируют пересечение сплошной линии дорожной разметки. Факты нарушения правил дорожного движения будут автоматически передаваться в Группу автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД по защищенным каналам связи.Согласно действующему законодательству все финансовые средства от штрафов за выявленные нарушения будут поступать в республиканский бюджет.



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