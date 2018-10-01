В Кетченеровском районе отметили 90-летие центральной районной больницы. На торжественном собрании присутствовали те, кто много лет трудился в стенах ЦРБ и те, кто только начинает свой путь в профессию. Поздравить многочисленный коллектив одного из лучших медучреждений Калмыкии приехали коллеги из Элисты и соседних регионов.



Праздничная атмосфера, теплые встречи, море цветов, воспоминания, напутственные слова ветеранов молодому поколению, награждение лучших. Так начался юбилей районной больницы. Трудиться бок о бок с коллегами, посвящая всю жизнь любимому делу – согласно этому принципу и работала Екатерина Танаева. В трудовой книжке одна запись – медицинская сестра педиатрического участка. Все 45 лет она образцово выполняла свои обязанности. И сегодня Екатерина Александровна ушла на заслуженный отдых.



Для каждого молодого специалиста очень важно, кто будет рядом в самом начале его трудового пути. Лилия Максимова вспоминает своих наставников, тех, кто помогал ей, когда она пришла в больницу после окончания колледжа. Сейчас она уже специалист с опытом и своими навыками делится с молодыми коллегами.



Районная больница была создана в 1926 году. Здесь были 20 коек, а персонал состоял из фельдшера и акушерки. Сейчас же штат медучреждения – это более 200 человек, обеспеченность кадрами на сегодняшний день составляет 80 процентов. В распоряжении специалистов – высокотехнологичное оборудование, которое позволяет качественно и оперативно оказывать помощь пациентам.



В больнице района делают операции открытым доступом и с использованием видеоэндоскопических методик, в том числе малые гинекологические операции с применением гистероскопии. Здесь оказывают оперативное лечение опорно-связочного аппарата, костно-мышечной системы. Ежегодно на базе Кетченеровской ЦРБ проводятся конференции и мастер-классы по хирургии, гинекологии, благодаря которым калмыцкие медики могут обмениваться опытом.



Сейчас своей очереди уже ждут пациенты из разных уголков не только республики, но и из других регионов. За 4 дня планируется провести более 15 операций по удалению грыжи, щитовидной железы.



Успех и популярность больницы объясняется не только крепкой материально-технической базой, но и уникальными кадрами, которые за эти годы освоили новейшие медицинские технологии, внедрили современные методики диагностики. Районная больница, перешагнув очередной рубеж, не собирается останавливаться на достигнутом. В Кетченеровском районе отметили 90-летие центральной районной больницы. На торжественном собрании присутствовали те, кто много лет трудился в стенах ЦРБ и те, кто только начинает свой путь в профессию. Поздравить многочисленный коллектив одного из лучших медучреждений Калмыкии приехали коллеги из Элисты и соседних регионов.Праздничная атмосфера, теплые встречи, море цветов, воспоминания, напутственные слова ветеранов молодому поколению, награждение лучших. Так начался юбилей районной больницы. Трудиться бок о бок с коллегами, посвящая всю жизнь любимому делу – согласно этому принципу и работала Екатерина Танаева. В трудовой книжке одна запись – медицинская сестра педиатрического участка. Все 45 лет она образцово выполняла свои обязанности. И сегодня Екатерина Александровна ушла на заслуженный отдых.Для каждого молодого специалиста очень важно, кто будет рядом в самом начале его трудового пути. Лилия Максимова вспоминает своих наставников, тех, кто помогал ей, когда она пришла в больницу после окончания колледжа. Сейчас она уже специалист с опытом и своими навыками делится с молодыми коллегами.Районная больница была создана в 1926 году. Здесь были 20 коек, а персонал состоял из фельдшера и акушерки. Сейчас же штат медучреждения – это более 200 человек, обеспеченность кадрами на сегодняшний день составляет 80 процентов. В распоряжении специалистов – высокотехнологичное оборудование, которое позволяет качественно и оперативно оказывать помощь пациентам.В больнице района делают операции открытым доступом и с использованием видеоэндоскопических методик, в том числе малые гинекологические операции с применением гистероскопии. Здесь оказывают оперативное лечение опорно-связочного аппарата, костно-мышечной системы. Ежегодно на базе Кетченеровской ЦРБ проводятся конференции и мастер-классы по хирургии, гинекологии, благодаря которым калмыцкие медики могут обмениваться опытом.Сейчас своей очереди уже ждут пациенты из разных уголков не только республики, но и из других регионов. За 4 дня планируется провести более 15 операций по удалению грыжи, щитовидной железы.Успех и популярность больницы объясняется не только крепкой материально-технической базой, но и уникальными кадрами, которые за эти годы освоили новейшие медицинские технологии, внедрили современные методики диагностики. Районная больница, перешагнув очередной рубеж, не собирается останавливаться на достигнутом.



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