В Элисте состоялось межрегиональное межведомственное совещание. Оно касается ограничения охоты на водоплавающую дичь в Калмыкии в весенний сезон 2018 года и создания зон покоя в местах концентрации редких птиц на территории Кумо-Манычской впадины.



Эти уникальные во многих отношениях водно-болотные угодья, расположенные на границах трех регионов - Калмыкии, Старопольского края и Ростовской области, поэтому в совещании принимали участие ученые-орнитологи, охотопользователи, представители различных государственных природоохранных структур, образовательных учреждений и общественных организаций из этих субъектов.



Подробности расскажем в вечернем выпуске новостей. В Элисте состоялось межрегиональное межведомственное совещание. Оно касается ограничения охоты на водоплавающую дичь в Калмыкии в весенний сезон 2018 года и создания зон покоя в местах концентрации редких птиц на территории Кумо-Манычской впадины.Эти уникальные во многих отношениях водно-болотные угодья, расположенные на границах трех регионов - Калмыкии, Старопольского края и Ростовской области, поэтому в совещании принимали участие ученые-орнитологи, охотопользователи, представители различных государственных природоохранных структур, образовательных учреждений и общественных организаций из этих субъектов.Подробности расскажем в вечернем выпуске новостей.



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