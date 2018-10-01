Глава Калмыкии пригласил дизайнерскую студию посетить Лхасу

Глава региона Алексей Орлов встретился с руководителем дизайнерской студии «Иньглян» Баиртой Тостаевой. В центре мировой моды в Милане четвертая по счету коллекция одежды калмыцкого модельера, куда вошли десять модных образов в национальном стиле, признана лучшей среди показов сорока начинающих дизайнеров со всего мира.



В рамках содействия в укреплении сотрудничества городов-побратимов Элисты и Лхасы, глава Калмыкии пригласил дизайнерскую студию отправиться в культурно-гастрольный тур. Он будет организован этой осенью.



Напомним, что в этом городе Тибетского автономного района Китая успешно развивается легкая промышленность и туристическая деятельность. Глава региона Алексей Орлов встретился с руководителем дизайнерской студии «Иньглян» Баиртой Тостаевой. В центре мировой моды в Милане четвертая по счету коллекция одежды калмыцкого модельера, куда вошли десять модных образов в национальном стиле, признана лучшей среди показов сорока начинающих дизайнеров со всего мира.В рамках содействия в укреплении сотрудничества городов-побратимов Элисты и Лхасы, глава Калмыкии пригласил дизайнерскую студию отправиться в культурно-гастрольный тур. Он будет организован этой осенью.Напомним, что в этом городе Тибетского автономного района Китая успешно развивается легкая промышленность и туристическая деятельность.



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