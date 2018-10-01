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Сегодня, 13:11

Глава Калмыкии пригласил дизайнерскую студию посетить Лхасу


Глава Калмыкии пригласил дизайнерскую студию посетить ЛхасуГлава региона Алексей Орлов встретился с руководителем дизайнерской студии «Иньглян» Баиртой Тостаевой. В центре мировой моды в Милане четвертая по счету коллекция одежды калмыцкого модельера, куда вошли десять модных образов в национальном стиле, признана лучшей среди показов сорока начинающих дизайнеров со всего мира.

В рамках содействия в укреплении сотрудничества городов-побратимов Элисты и Лхасы, глава Калмыкии пригласил дизайнерскую студию отправиться в культурно-гастрольный тур. Он будет организован этой осенью.

Напомним, что в этом городе Тибетского автономного района Китая успешно развивается легкая промышленность и туристическая деятельность.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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