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Сегодня, 13:10

Школьники Элисты стали участниками конференции


Школьники Элисты стали участниками конференцииЛидеры ученического самоуправления и представители религиозных организаций стали участниками конференции «От ценностей мировых религий к традициям воспитания национального самосознания и добрососедским отношениям».

В общеобразовательных учреждениях столицы сегодня обучаются школьники более 60 национальностей. А в многоконфессиональной Калмыкии мирно сосуществуют 4 этнические диаспоры: дагестанская, чеченская, казахская и турок – месхитинцев.

Участники заседания говорили о духовно-нравственном воспитании в школах. Также, в следующем учебном году запланировано проведение городского фестиваля дружбы народов под названием «В слове «мы » сто тысяч «Я».



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