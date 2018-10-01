Школьники Элисты стали участниками конференции

Лидеры ученического самоуправления и представители религиозных организаций стали участниками конференции «От ценностей мировых религий к традициям воспитания национального самосознания и добрососедским отношениям».



В общеобразовательных учреждениях столицы сегодня обучаются школьники более 60 национальностей. А в многоконфессиональной Калмыкии мирно сосуществуют 4 этнические диаспоры: дагестанская, чеченская, казахская и турок – месхитинцев.



Участники заседания говорили о духовно-нравственном воспитании в школах. Также, в следующем учебном году запланировано проведение городского фестиваля дружбы народов под названием «В слове «мы » сто тысяч «Я». Лидеры ученического самоуправления и представители религиозных организаций стали участниками конференции «От ценностей мировых религий к традициям воспитания национального самосознания и добрососедским отношениям».В общеобразовательных учреждениях столицы сегодня обучаются школьники более 60 национальностей. А в многоконфессиональной Калмыкии мирно сосуществуют 4 этнические диаспоры: дагестанская, чеченская, казахская и турок – месхитинцев.Участники заседания говорили о духовно-нравственном воспитании в школах. Также, в следующем учебном году запланировано проведение городского фестиваля дружбы народов под названием «В слове «мы » сто тысяч «Я».



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