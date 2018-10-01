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Сегодня, 12:20

В Элисте состоится торжественное открытие первого конного фестиваля


В Элисте состоится торжественное открытие первого конного фестиваляВ Элисте 17 октября состоится торжественное открытие первого конного фестиваля. Между тем, участники конного похода продолжают свой путь по населенным пунктам республики. Напомним, всадники стартовали из Малых Дербет и держат курс на Элисту. Позади село Садовое, поселки Кировский, Годжур, Шин-Мер, Кетченеры.

«Полетел Аранзал, как стрела. Оказывался юный ездок то спереди, то сзади седла». О быстроте и выносливости коней немало сложено легенд, о них поют герои героического эпоса «Джангар», а также всех остальных жанров устного народного творчества. Верховая езда лучшее средство передвижения, это возможность единения с природой, а чувство полета над землей придает уверенности в себе. Именно это умозаключение предков стало призывом для членов контур клуба Калмыкии «Теегин гер» провести конный фестиваль «Дайчин Тенгр», который пройдет на территории памятника Джамбы Тайши Тундутова - командира 1-го Астраханского полка, прославившегося в войне 1812 года. Цель фестиваля – возродить утерянные традиции ойрат-калмыков, исконное занятие калмыков - верховую езду. Это откроет новые возможности в деле развития туризма в республике.

Первыми участниками фестиваля стали те, кто 1 октября стартовал из поселка Малые Дербеты с гордо поднятым знаменем, на котором изображен святой покровитель всех воинов Джунгарского ханства «Дайчин Тенгри». Древнее божество было призвано для укрепления боевого духа ойратских воинов. А калмыцкие молитвы, начертанные на древке, защищали в сражениях и даровали победу. Участники конного похода проехали десятки населенных пунктов и животноводческие стоянки северных районов республики. По пути к ним присоединились единомышленники. Погодные условия не раз вносили коррективы в маршрут путешественников.

6 октября группа из 16 всадников прибыла в село Троицкое. Посмотреть торжественный прием участников конного похода вместе с целинниками приехали и жители Элисты.

На территории лагеря «Сайгачонок» Целинного района участники конного похода пробудут до начала фестиваля. К ним присоединятся не только всадники из других районов республики, но и из соседних регионов. Сам фестиваль посвящен 130-летию калмыцкого князя-нойона Данзана Тундутова - участника 1-й мировой войны, атамана Астраханского казачьего войска в годы Гражданской войны. Правнук Джамба тайши Тундутова Данзан Тундутов первым из калмыков был удостоен ордена Почетного легиона.
В программе фестиваля парад всадников, спортивные состязания, концерт, а также встреча с правнуком Данзана Тундутова и Гари Балзанова гражданина Франции Сержа Гревениц, в семье которого хранится боевое знамя отряда атамана Балзанова.



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