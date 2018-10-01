В Элисте состоится торжественное открытие первого конного фестиваля

В Элисте 17 октября состоится торжественное открытие первого конного фестиваля. Между тем, участники конного похода продолжают свой путь по населенным пунктам республики. Напомним, всадники стартовали из Малых Дербет и держат курс на Элисту. Позади село Садовое, поселки Кировский, Годжур, Шин-Мер, Кетченеры.



«Полетел Аранзал, как стрела. Оказывался юный ездок то спереди, то сзади седла». О быстроте и выносливости коней немало сложено легенд, о них поют герои героического эпоса «Джангар», а также всех остальных жанров устного народного творчества. Верховая езда лучшее средство передвижения, это возможность единения с природой, а чувство полета над землей придает уверенности в себе. Именно это умозаключение предков стало призывом для членов контур клуба Калмыкии «Теегин гер» провести конный фестиваль «Дайчин Тенгр», который пройдет на территории памятника Джамбы Тайши Тундутова - командира 1-го Астраханского полка, прославившегося в войне 1812 года. Цель фестиваля – возродить утерянные традиции ойрат-калмыков, исконное занятие калмыков - верховую езду. Это откроет новые возможности в деле развития туризма в республике.



Первыми участниками фестиваля стали те, кто 1 октября стартовал из поселка Малые Дербеты с гордо поднятым знаменем, на котором изображен святой покровитель всех воинов Джунгарского ханства «Дайчин Тенгри». Древнее божество было призвано для укрепления боевого духа ойратских воинов. А калмыцкие молитвы, начертанные на древке, защищали в сражениях и даровали победу. Участники конного похода проехали десятки населенных пунктов и животноводческие стоянки северных районов республики. По пути к ним присоединились единомышленники. Погодные условия не раз вносили коррективы в маршрут путешественников.



6 октября группа из 16 всадников прибыла в село Троицкое. Посмотреть торжественный прием участников конного похода вместе с целинниками приехали и жители Элисты.



На территории лагеря «Сайгачонок» Целинного района участники конного похода пробудут до начала фестиваля. К ним присоединятся не только всадники из других районов республики, но и из соседних регионов. Сам фестиваль посвящен 130-летию калмыцкого князя-нойона Данзана Тундутова - участника 1-й мировой войны, атамана Астраханского казачьего войска в годы Гражданской войны. Правнук Джамба тайши Тундутова Данзан Тундутов первым из калмыков был удостоен ордена Почетного легиона.

В программе фестиваля парад всадников, спортивные состязания, концерт, а также встреча с правнуком Данзана Тундутова и Гари Балзанова гражданина Франции Сержа Гревениц, в семье которого хранится боевое знамя отряда атамана Балзанова. В Элисте 17 октября состоится торжественное открытие первого конного фестиваля. Между тем, участники конного похода продолжают свой путь по населенным пунктам республики. Напомним, всадники стартовали из Малых Дербет и держат курс на Элисту. Позади село Садовое, поселки Кировский, Годжур, Шин-Мер, Кетченеры.«Полетел Аранзал, как стрела. Оказывался юный ездок то спереди, то сзади седла». О быстроте и выносливости коней немало сложено легенд, о них поют герои героического эпоса «Джангар», а также всех остальных жанров устного народного творчества. Верховая езда лучшее средство передвижения, это возможность единения с природой, а чувство полета над землей придает уверенности в себе. Именно это умозаключение предков стало призывом для членов контур клуба Калмыкии «Теегин гер» провести конный фестиваль «Дайчин Тенгр», который пройдет на территории памятника Джамбы Тайши Тундутова - командира 1-го Астраханского полка, прославившегося в войне 1812 года. Цель фестиваля – возродить утерянные традиции ойрат-калмыков, исконное занятие калмыков - верховую езду. Это откроет новые возможности в деле развития туризма в республике.Первыми участниками фестиваля стали те, кто 1 октября стартовал из поселка Малые Дербеты с гордо поднятым знаменем, на котором изображен святой покровитель всех воинов Джунгарского ханства «Дайчин Тенгри». Древнее божество было призвано для укрепления боевого духа ойратских воинов. А калмыцкие молитвы, начертанные на древке, защищали в сражениях и даровали победу. Участники конного похода проехали десятки населенных пунктов и животноводческие стоянки северных районов республики. По пути к ним присоединились единомышленники. Погодные условия не раз вносили коррективы в маршрут путешественников.6 октября группа из 16 всадников прибыла в село Троицкое. Посмотреть торжественный прием участников конного похода вместе с целинниками приехали и жители Элисты.На территории лагеря «Сайгачонок» Целинного района участники конного похода пробудут до начала фестиваля. К ним присоединятся не только всадники из других районов республики, но и из соседних регионов. Сам фестиваль посвящен 130-летию калмыцкого князя-нойона Данзана Тундутова - участника 1-й мировой войны, атамана Астраханского казачьего войска в годы Гражданской войны. Правнук Джамба тайши Тундутова Данзан Тундутов первым из калмыков был удостоен ордена Почетного легиона.В программе фестиваля парад всадников, спортивные состязания, концерт, а также встреча с правнуком Данзана Тундутова и Гари Балзанова гражданина Франции Сержа Гревениц, в семье которого хранится боевое знамя отряда атамана Балзанова.



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