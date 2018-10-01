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Сегодня, 12:15

В Городовиковском районе отметили двойной праздник


В Городовиковском районе отметили двойной праздникВ Городовиковском районе отметили двойной праздник: 146 лет со дня образования РМО и 47-й день рождения города. Кроме того, торжества совпали с открытием православного храма. А потому, программа была обширной: конкурс хотонов, спортивные соревнования, развлекательная часть и фейерверк.

На главной площади Городовиковска состоялся театрализованный музыкальный праздник. Постановку посвятили Дню города и освящению храма святого страстотерпца Цесаревича АлексИя. По случаю завершения строительства памятных наград удостоились почетные гости, священнослужители, строители и добровольные помощники, которые внесли вклад в возведение церкви. На первом богослужении присутствовали паломники из Элисты, районов республики, а также жители Ростовской, Волгоградской областей и Ставропольского края.

Для горожан и гостей праздника в филиале Национального музея имени Пальмова была открыта экспозиция, посвященная 100-летию расстрела царской семьи Романовых и 75-летию депортации калмыцкого народа. Здесь хранится более 5 тысяч архивных документов и подлинных бытовых вещей сибирского периода. Каждый экспонат уникален и бесценен.

Открытию нового храма святого Цесаревича Алексия в парке районного центра была посвящена и выставка народного искусства.

За различные достижения в труде и профессии были награждены многие жители Городовиковского района. На главной площади с самого утра звучали песни и танцы. Каждый коллектив продемонстрировал национальные костюмы. Все желающие смогли попробовать блюда национальной кухни разных народов, и познакомится с их традициями. Для детей были организованы концерты, конкурсы, спортивные соревнования и аттракционы.

В этот знаменательный день городовиковцы приняли немало гостей. Главы РМО и сельских поселений из соседних регионов, представители министерств и ведомств поздравили жителей западного района республики. В торжествах принял участие и Председатель правительства Калмыкии Игорь Зотов.

Украсил торжественное мероприятие парад кадетов Казачьего кадетского корпуса имени Городовикова. Для мальчишек настоящим подарком стал приезд первого заместителя атамана войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Михаила Беспалова.

А завершились торжества большим концертом. На сцене царила непередаваемая атмосфера единения артистов. А уже затемно, кульминацией праздника стал долгожданный фейерверк.



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