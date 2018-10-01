Открыта мемориальная доска Заслуженному врачу России Михаилу Эренценову

На фасаде здания республиканской больницы имени Жемчуева теперь появилась мемориальная доска Заслуженному врачу России Михаилу Эренценову. Врач высшей категории ушел из жизни в прошлом году в возрасте 79 лет. В церемонии открытия памятного знака приняли участие родные, коллеги, пациенты и друзья Михаила Эренценова.



В республиканской больнице заслуженный врач России Михаил Эренценов проработал более полувека. Окончив Новосибирский мединститут, врачебную практику начал в 1961 году хирургом и анестезиологом. Как утверждают те, кто его знал, это был врач от Бога. Не случайно, спустя годы Михаилу Игнатьевичу доверили возглавить сначала уропроктологическое, а позже урологическое отделение. Вспомнить талантливого врача пришли все те, для кого он был и остается примером для подражания. Право открыть мемориальную дОску, было предоставлено его супруге Надежде Эренценовой.



Почетный гражданин Калмыкии, уроженец села Яшалта внес большой вклад в становление и развитие урологической службы в регионе. Им в числе первых внедрены операции при коралловидных камнях в почках, пластические хирургические вмешательства на уретре, почечной лоханке и мочевом пузыре с пересадкой мочеточников.



В 90-тые годы его учеником стал и нынешний заведующий урологическим отделением Валерий Сарангов. На протяжении 29 лет Михаил Эренценов был его наставником, коллегой и другом. Уже тогда хирург - уролог делал операции, требующие высочайшего профессионализма.



Михаил Эренценов большое внимание уделял вопросам влияния экологии на здоровье человека в Калмыкии. Принимал активное участие в разработке программы «Питьевая вода». В 2006 -м вошел в энциклопедию «Лучшие люди России». А за большой вклад в развитие здравоохранения Михаил Эренценов был награжден Орденом Дружбы народов. Жизненный путь его в медицине еще долго будет служить примером высочайшего профессионализма для нынешнего поколения докторов. На фасаде здания республиканской больницы имени Жемчуева теперь появилась мемориальная доска Заслуженному врачу России Михаилу Эренценову. Врач высшей категории ушел из жизни в прошлом году в возрасте 79 лет. В церемонии открытия памятного знака приняли участие родные, коллеги, пациенты и друзья Михаила Эренценова.В республиканской больнице заслуженный врач России Михаил Эренценов проработал более полувека. Окончив Новосибирский мединститут, врачебную практику начал в 1961 году хирургом и анестезиологом. Как утверждают те, кто его знал, это был врач от Бога. Не случайно, спустя годы Михаилу Игнатьевичу доверили возглавить сначала уропроктологическое, а позже урологическое отделение. Вспомнить талантливого врача пришли все те, для кого он был и остается примером для подражания. Право открыть мемориальную дОску, было предоставлено его супруге Надежде Эренценовой.Почетный гражданин Калмыкии, уроженец села Яшалта внес большой вклад в становление и развитие урологической службы в регионе. Им в числе первых внедрены операции при коралловидных камнях в почках, пластические хирургические вмешательства на уретре, почечной лоханке и мочевом пузыре с пересадкой мочеточников.В 90-тые годы его учеником стал и нынешний заведующий урологическим отделением Валерий Сарангов. На протяжении 29 лет Михаил Эренценов был его наставником, коллегой и другом. Уже тогда хирург - уролог делал операции, требующие высочайшего профессионализма.Михаил Эренценов большое внимание уделял вопросам влияния экологии на здоровье человека в Калмыкии. Принимал активное участие в разработке программы «Питьевая вода». В 2006 -м вошел в энциклопедию «Лучшие люди России». А за большой вклад в развитие здравоохранения Михаил Эренценов был награжден Орденом Дружбы народов. Жизненный путь его в медицине еще долго будет служить примером высочайшего профессионализма для нынешнего поколения докторов.



Смотреть полный выпуск новостей



