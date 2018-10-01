ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:38

Открыта мемориальная доска Заслуженному врачу России Михаилу Эренценову


Открыта мемориальная доска Заслуженному врачу России Михаилу ЭренценовуНа фасаде здания республиканской больницы имени Жемчуева теперь появилась мемориальная доска Заслуженному врачу России Михаилу Эренценову. Врач высшей категории ушел из жизни в прошлом году в возрасте 79 лет. В церемонии открытия памятного знака приняли участие родные, коллеги, пациенты и друзья Михаила Эренценова.

В республиканской больнице заслуженный врач России Михаил Эренценов проработал более полувека. Окончив Новосибирский мединститут, врачебную практику начал в 1961 году хирургом и анестезиологом. Как утверждают те, кто его знал, это был врач от Бога. Не случайно, спустя годы Михаилу Игнатьевичу доверили возглавить сначала уропроктологическое, а позже урологическое отделение. Вспомнить талантливого врача пришли все те, для кого он был и остается примером для подражания. Право открыть мемориальную дОску, было предоставлено его супруге Надежде Эренценовой.

Почетный гражданин Калмыкии, уроженец села Яшалта внес большой вклад в становление и развитие урологической службы в регионе. Им в числе первых внедрены операции при коралловидных камнях в почках, пластические хирургические вмешательства на уретре, почечной лоханке и мочевом пузыре с пересадкой мочеточников.

В 90-тые годы его учеником стал и нынешний заведующий урологическим отделением Валерий Сарангов. На протяжении 29 лет Михаил Эренценов был его наставником, коллегой и другом. Уже тогда хирург - уролог делал операции, требующие высочайшего профессионализма.

Михаил Эренценов большое внимание уделял вопросам влияния экологии на здоровье человека в Калмыкии. Принимал активное участие в разработке программы «Питьевая вода». В 2006 -м вошел в энциклопедию «Лучшие люди России». А за большой вклад в развитие здравоохранения Михаил Эренценов был награжден Орденом Дружбы народов. Жизненный путь его в медицине еще долго будет служить примером высочайшего профессионализма для нынешнего поколения докторов.



Другие новости по теме:

  • Ушел из жизни Заслуженный врач России Михаил Игнатьевич Эренценов
  • В республиканской больнице открыли памятную доску Ивана Конкаева
  • На здании городской прокуратуры открыта мемориальная доска памяти Михаилу Федичкину
  • Открыта мемориальная доска председателю телерадиокомитета КАССР Антону Сайковичу Романову
  • В Элисте установлена мемориальная доска Бадме Эрдниеву
  • В Элисте открыли мемориальную доску Юлии Тепикиной
  • Памяти врача Леонида Наминова
  • В КалмГУ состоялся вечер-памяти профессору Михаилу Иванову
  • Сегодня исполняется 65 лет Народному артисту России Михаилу Боярскому
  • В центре Элисты появилась ещё одна мемориальная доска в память ветерана войны

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Октябрь 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34