Для племенных хозяйств Калмыкии наступает «Золотая осень»

Ведущие племенные хозяйства Калмыкии примут участие в агропромышленной выставке «Золотая осень». Крупнейшее ежегодное мероприятие сельскохозяйственной отрасли пройдёт в Москве с 10 по 13 октября. Животноводы степной республики готовят к всероссийскому конкурсу племенных быков и овец калмыцкой породы.



В течение четырех дней на ВДНХ будут работать сразу семь тематических площадок. Гостям экспозиции представят новейшую сельскохозяйственную технику и лучших животных племенных пород. Программа «Золотой осени» обширна. Самое важное, что запланированные мероприятия позволят участникам обменяться опытом работы. Ведущие племенные хозяйства Калмыкии примут участие в агропромышленной выставке «Золотая осень». Крупнейшее ежегодное мероприятие сельскохозяйственной отрасли пройдёт в Москве с 10 по 13 октября. Животноводы степной республики готовят к всероссийскому конкурсу племенных быков и овец калмыцкой породы.В течение четырех дней на ВДНХ будут работать сразу семь тематических площадок. Гостям экспозиции представят новейшую сельскохозяйственную технику и лучших животных племенных пород. Программа «Золотой осени» обширна. Самое важное, что запланированные мероприятия позволят участникам обменяться опытом работы.



Смотреть полный выпуск новостей



