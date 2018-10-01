В Элисте открывают Дом для предпринимателей

У предпринимателей Калмыкии есть возможность презентовать свой бизнес в ходе второго делового форума в Элисте. Он стартует завтра на базе Ойрат-арены. Среди участников – российские эксперты в области маркетинга территорий и нетворкинга.



У представителей бизнес-сообщества в сферах производства, туризма, IT – технологий есть отличная возможность принять участие в выставке B2B.



Кроме того, в этот же день состоится открытие Дома для предпринимателей. Он объединит сразу 4 учреждения – Центры развития предпринимательства, его поддержки, инжиниринга и Центр кластерного развития. У предпринимателей Калмыкии есть возможность презентовать свой бизнес в ходе второго делового форума в Элисте. Он стартует завтра на базе Ойрат-арены. Среди участников – российские эксперты в области маркетинга территорий и нетворкинга.У представителей бизнес-сообщества в сферах производства, туризма, IT – технологий есть отличная возможность принять участие в выставке B2B.Кроме того, в этот же день состоится открытие Дома для предпринимателей. Он объединит сразу 4 учреждения – Центры развития предпринимательства, его поддержки, инжиниринга и Центр кластерного развития.



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