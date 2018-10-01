В Следственном комитете будет проведен личный прием граждан

Исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета России по Калмыкии проведет 11 октября личный прием граждан в приемной Президента по вопросам, входящим в компетенцию следственных органов.



Прием граждан состоится с 10-ти до 13-ти часов по адресу: ул. Пушкина, 18, Дом Правительства. Всем обратившимся необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета России по Калмыкии проведет 11 октября личный прием граждан в приемной Президента по вопросам, входящим в компетенцию следственных органов.Прием граждан состоится с 10-ти до 13-ти часов по адресу: ул. Пушкина, 18, Дом Правительства. Всем обратившимся необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.



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