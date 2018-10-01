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Сегодня, 12:32

В Городовиковске торжественно открыли новый православный храм


В Городовиковске торжественно открыли новый православный храмВ Городовиковске торжественно открыли новый православный храм в честь святого Цесаревича Алексия. Строительство церкви осуществилось методом народной стройки. Это своего род символ всех репрессированных и невинно гонимых. В чине освещения и божественной литургии приняли участие сотни горожан и специально приглашенные гости.

Этого события жительница Городовиковска Клара Дудко ждала долгих 11-ть лет. В 2007-м в основание возводимого нового православного храма в честь святого страстотерпца Цесаревича АлексИя и его небесного покровителя был заложен камень, привезенный из покровского собора Марфо-Марьинской обители милосердия. На благое дело деньги собирали всем миром. Строительство православного храма – это настоящая общенародная стройка.

Новое здание возводилось на месте разрушенной в годы гонений 20 века церкви, которая украшала административный центр тогда еще Большедербетовского улуса. Впервые дореволюционный храм был освещен более века назад. А уже в новой церкви Правящий архиерей Элистинский и Калмыцкий Юстиниан совершил первую Божественную литургию.

Новый храм Цесаревича Алексия построен по всем правилам традиционной православной архитектуры. Церковь рассчитана на 300 прихожан. Она стала настоящей обителью для страждущих. Священники, облачившись в красную одежду, и миряне, приклонив колени, возносили особые слова святым царским мученикам. Просили о мире и благополучии своих семей.

Все эти годы свой вклад в возведении церкви вносили и буддийское сообщество, и мусульманское духовенство. Со словами поддержки к участникам церемонии обратились главы буддийской и мусульманской общин региона: Верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче и Раджап Зияутдинов. Пожертвования на строительство церкви поступали и от прихожан, и от казачьего сообщества. Продолжатели царского престола становились атаманами всех казачьих войск России. Им был и Цесаревич Алексий, наследник Императора Николая второго.

В торжественном открытии нового храма святого Цесаревича Алексия приняли участие представители традиционных конфессий республики, а также приглашенные гости. Осмотрел внутреннее убранство новой церкви и Председатель регионального правительства Игорь Зотов.

В Городовиковск по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла из Костромы доставили Феодоровскую икону Божией Матери, с которой связана история Дома Романовых. Святыню установили в центре храма в специальном киоте.. В этом году 100-летие расстрела Царской семьи. По приглашению калмыцкой епархии Городовиковск посетил и Глава Канцелярии дома Романовых Александр Закатов.

После обряда освещения храма состоялся крестный ход. В руках верующих - смиренный огонь и иконы. Теперь торжественный перезвон жители Городовиковска будут слышать в дни всех православных праздников.



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