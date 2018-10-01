Программа улучшения комфортной среды работает

В ходе реализации программы комфортная городская среда, в Элисте будут приведены в порядок 12 дворовых, 6 общественных территорий и 1 парк.



Всего в Калмыкии по результатам рейтингового голосования в перечень вошли 19 объектов. Не только в степной столице, но и в Городовиковске, Лагани, Ики-Буруле, Приютном и Яшалте. На эти цели выделены 70 миллионов рублей, сообщают в министерстве ЖКХ и энергетики.



Всего же, как сообщили на всероссийском видеоселекторном совещании с замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андреем Чибисом, общий бюджет проекта в этом году – более 50 миллиардов рублей. В трех тысячах муниципалитетах будет благоустроено свыше 22-х тысяч территорий. В ходе реализации программы комфортная городская среда, в Элисте будут приведены в порядок 12 дворовых, 6 общественных территорий и 1 парк.Всего в Калмыкии по результатам рейтингового голосования в перечень вошли 19 объектов. Не только в степной столице, но и в Городовиковске, Лагани, Ики-Буруле, Приютном и Яшалте. На эти цели выделены 70 миллионов рублей, сообщают в министерстве ЖКХ и энергетики.Всего же, как сообщили на всероссийском видеоселекторном совещании с замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андреем Чибисом, общий бюджет проекта в этом году – более 50 миллиардов рублей. В трех тысячах муниципалитетах будет благоустроено свыше 22-х тысяч территорий.



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