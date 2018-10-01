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Сегодня, 12:31

Программа улучшения комфортной среды работает


Программа улучшения комфортной среды работаетВ ходе реализации программы комфортная городская среда, в Элисте будут приведены в порядок 12 дворовых, 6 общественных территорий и 1 парк.

Всего в Калмыкии по результатам рейтингового голосования в перечень вошли 19 объектов. Не только в степной столице, но и в Городовиковске, Лагани, Ики-Буруле, Приютном и Яшалте. На эти цели выделены 70 миллионов рублей, сообщают в министерстве ЖКХ и энергетики.

Всего же, как сообщили на всероссийском видеоселекторном совещании с замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андреем Чибисом, общий бюджет проекта в этом году – более 50 миллиардов рублей. В трех тысячах муниципалитетах будет благоустроено свыше 22-х тысяч территорий.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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