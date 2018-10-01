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Сегодня, 12:29

За выходные дни никаких происшествий не произошло


За выходные дни никаких происшествий не произошлоЗа выходные дни никаких происшествий не произошло. На сегодняшнем совещании в администрации Элисты, руководители всех подразделений держали отчет о работе, проделанной за субботу и воскресенье, а также доложили о планах на эту рабочую неделю.

В рамках программы «Комфортная городская среда» продолжается благоустройство территорий, ремонт элистинских дорог. В частности, по улице Хрущева и Кирова. Между тем, прививочная кампания близится к завершению. Основная часть так называемой группы риска уже вакцинирована.

Напомним, что этой зимой эпидемиологи прогнозируют распространение трех штаммов гриппа. Ну, а подготовка к отопительному сезону идет медленными темпами. Не все многоквартирные дома степной столицы готовы к осенне-зимнему периоду. Дано поручение наладить взаимодействие с Управляющими компаниями, чтобы 15 октября в дома элистинцев поступило тепло.



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